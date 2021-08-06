Прощання з Марчуком триватиме з 12:00 до 15:00. Востаннє побачитися з державним діячем зможуть усі охочі.

До теми Перший глава СБУ, прем'єр та перемовник щодо Донбасу: що відомо про Євгена Марчука

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України, поховають експрем'єр-міністра Марчука на Байковому цвинтарі. На поховання виділять 198 тисяч гривень. За віддання військових почестей генералу армії України Марчуку відповідатиме Міноборони та СБУ.

Зверніть увагу! За даними Служби безпеки, Євген Марчук мав гостру серцево-легеневу недостатність. Її спричинила коронавірусна хвороба, яку переніс перший глава СБУ.

Що відомо про Євгена Марчука: головні факти