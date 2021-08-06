Прощання з Марчуком триватиме з 12:00 до 15:00. Востаннє побачитися з державним діячем зможуть усі охочі.
До теми Перший глава СБУ, прем'єр та перемовник щодо Донбасу: що відомо про Євгена Марчука
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України, поховають експрем'єр-міністра Марчука на Байковому цвинтарі. На поховання виділять 198 тисяч гривень. За віддання військових почестей генералу армії України Марчуку відповідатиме Міноборони та СБУ.
Що відомо про Євгена Марчука: головні факти
- Політична кар'єра Євгена Марчука стартувала 1963 року в Комітеті державної безпеки Української РСР.
- Після здобуття Україною незалежності, 1991 року, Марчук став першим головою СБУ. За кілька років, 1995 року – прем'єр-міністром.
- У новому тисячолітті Марчук став міністром оборони (2003 – 2004 роки), а згодом створив іменний політичний блок "Євген Марчук – Єдність" та взяв участь у парламентських виборах, хоч у ВРУ не потрапив.
- Під час президентства Віктора Ющенка, 2008 року, Марчука призначили радником глави держави.
- Він також представляв Україну в Тристоронній контактній групі (2015 – 2019 роки).