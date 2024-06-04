Анастасия Волковаа погибла в трагическом ДТП. Проститься с погибшей пришли любимый, друзья, коллеги.
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Все горячие точки фронта, репортажи из-под обстрелов. Настя привыкла рисковать жизнью ради правды, но судьба забрала его неожиданно, в ДТП.
– написал Артем Лисогор – руководитель Луганской ОВА.
"Будет жить в сотнях рассказанных историй"
Он отметил, что погибшая мечтала о возвращении в Луганск и именно ее репортаж должен был стать первым из освобожденного областного центра.
"Настя ушла, но оставила после себя тысячи сюжетов. Она будет жить в сотнях рассказанных историй о наших свободолюбивых людях и несокрушимых защитниках, в каждом кадре наших родных городов, в нашей памяти", – добавил руководитель ОВА.
Анастасию похоронили в Славянске.
Прощание с журналисткой Анастасией Волковой / Фото Луганской ОВА
Гибель Анастасии Волковой
- 30 мая в Славянске Донецкой области погибла военная корреспондентка украинского иновещания Анастасия Волкова в ДТП.
- Сейчас подозрение участнику ДТП, в котором погибла журналистка, ГБР не сообщило. Расследование продолжается.
- Анастасия Волкова работала в самых горячих точках Луганской и Донецкой областей.