Анастасія Волковаа загинула у трагічному ДТП. Попрощатися із загиблою прийшли коханий, друзі, колеги.

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Усі гарячі точки фронту, репортажі з-під обстрілів. Настя звикла ризикувати життям заради правди, але доля забрала його неочікувано, у ДТП.

– написав Артем Лисогор – керівник Луганської ОВА.

"Буде жити у сотнях розказаних історій"

Він зауважив, що загибла мріяла про повернення до Луганська і саме її репортаж мав стати першим зі звільненого обласного центру.

"Настя пішла, але залишила після себе тисячі сюжетів. Вона буде жити в сотнях розказаних історій про наших волелюбних людей та незламних оборонців, у кожному кадрі наших рідних міст, у нашій пам'яті", – додав керівник ОВА.

Анастасію поховали у Слов'янську.

Прощання з журналісткою Анастасією Волковою / Фото Луганської ОВА

Загибель Анастасії Волкової