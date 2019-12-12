Похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова: фото и видео

Причина смерти. В медучреждении Лужкову проводили операцию на сердце. Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако после него начались осложнения. В итоге Лужков не смог выйти из состояния наркоза – лопнул один из сосудов, после этого начался отек легких, справиться с которым не удалось.

Что известно о Юрии Лужкове

Родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности по специальности "инженер-механик". В 1987 году его назначили первым заместителем председателя Московского горисполкома, а через три года выдвинули на должность председателя органа. В 1991 году Лужкова избрали вице-мэром Москвы, позже он занял пост премьера городского правительства столицы.

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6 июня 1992 года его назначили мэром Москвы и главой администрации российской столицы, после чего Лужкова несколько раз избирался московским городским главой – в 1996-м, 1999-м и 2003 годах. С 1996 по 2001 год одновременно занимал пост главы правительства Москвы. Всего руководил Москвой 18 лет. Покинул он эту должность в 2010 году. Тогда его уволил президент России Дмитрий Медведев с формулировкой "в связи с утратой доверия". Заметим, что лето в 2010 году в Центральной России было очень жарким и засушливым. Из-за этого в Московской области было много лесных пожаров, дым от которых не уходил из Москвы несколько недель подряд. Поэтому сильно увеличилась смертность, а морги были переполнены.



Юрий Лужков. Экс-мэр Москвы / Фото: ТАСС

Лужков был почетным профессором МГУ, а также еще ряда отечественных и зарубежных университетов. Был автором более 200 работ, а также нескольких книг, в частности "Москва и жизнь", которая вышла в 2017 году.

Также он имел ряд наград, в частности "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степени, "За военные заслуги" и орден Почета, а также был удостоенным почетных званий "Заслуженный химик РФ" и "Заслуженный строитель РФ" .