Похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова: фото и видео
Состоялась церемония прощания с бывшим мэром Москвы - Юрием Лужковым. Политику было 83 года.
Похороны проходили 12 декабря в главном соборе России – Храме Христа Спасителя, который возвели в правление Лужкова по его инициативе. Прощание началось в 7 утра по московскому времени и продолжалась до 14:00. Столь раннее время объясняют тем, чтобы москвичи успели заехать в храм до начала работы.
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Службу по усопшему провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Ряд СМИ отметили, что на церемонии прощания с Лужковым и отпевании – гроб был закрытым, его покрывал российский флаг. Родные экс-мэра Москвы решили не открывать гроб во время церемонии прощания, чтобы покойный "остался в памяти живым, энергичным человеком", сообщил "Интерфаксу" источник в его окружении.
Президент РФ прийшел на похороны Лужкова / Фото: interfax.ru
Петр Толстой посетил церемонию прощания с Юрием Лужковым / Фото: Страна.ua
Сергей Шойгу посетил похороны Юрия Лужкова / Фото: interfax.ru
Дочери Юрия Лужкова / Фото:nterfax.ru
Прямую трансляцию с похорон Юрия Лужкова смотрите в видео:
Причина смерти. В медучреждении Лужкову проводили операцию на сердце. Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако после него начались осложнения. В итоге Лужков не смог выйти из состояния наркоза – лопнул один из сосудов, после этого начался отек легких, справиться с которым не удалось.
Что известно о Юрии Лужкове
Родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности по специальности "инженер-механик". В 1987 году его назначили первым заместителем председателя Московского горисполкома, а через три года выдвинули на должность председателя органа. В 1991 году Лужкова избрали вице-мэром Москвы, позже он занял пост премьера городского правительства столицы.
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6 июня 1992 года его назначили мэром Москвы и главой администрации российской столицы, после чего Лужкова несколько раз избирался московским городским главой – в 1996-м, 1999-м и 2003 годах. С 1996 по 2001 год одновременно занимал пост главы правительства Москвы. Всего руководил Москвой 18 лет. Покинул он эту должность в 2010 году. Тогда его уволил президент России Дмитрий Медведев с формулировкой "в связи с утратой доверия". Заметим, что лето в 2010 году в Центральной России было очень жарким и засушливым. Из-за этого в Московской области было много лесных пожаров, дым от которых не уходил из Москвы несколько недель подряд. Поэтому сильно увеличилась смертность, а морги были переполнены.
Юрий Лужков. Экс-мэр Москвы / Фото: ТАСС
Лужков был почетным профессором МГУ, а также еще ряда отечественных и зарубежных университетов. Был автором более 200 работ, а также нескольких книг, в частности "Москва и жизнь", которая вышла в 2017 году.
Также он имел ряд наград, в частности "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степени, "За военные заслуги" и орден Почета, а также был удостоенным почетных званий "Заслуженный химик РФ" и "Заслуженный строитель РФ" .