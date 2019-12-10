Умер Юрий Лужков – биография бывшего мэра Москвы

Юрий Лужков 18 лет был мэром столицы России. Он умер в больнице в Мюнхене. Что о нем известно и какова его связь с Украиной – читайте в материале 24 канала.

Биография Юрия Лужкова

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. Ходили слухи, что его настоящая фамилия Кац, которую он изменил после первого брака. Однако в многочисленных интервью и сам Лужков, и его родственники это опровергают.

Детство и юность провел у бабушки в украинском городе Конотоп на Сумщине. Там окончил семь классов и вернулся в Москву.

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Окончил институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина. Во время учебы в институте Лужков активно вел комсомольскую работу, организовывал общественные мероприятия, поэтому закономерно вступил в коммунистическую партию.

Пять лет работал в Научно-исследовательском институте пластмасс младшим научным сотрудником, руководителем группы, заместителем заведующего лабораторией автоматизации технологических процессов. Параллельно с этим начал политическую деятельность.

Политическая карьера Лужкова

В 1975 году был избран депутатом Бабушкинского районного совета Москвы, с 1977 по 1990 год – Московского городского Совета народных депутатов. С 1987 до 1990 был депутатом Верховного Совета Украинской ССР.

24 августа 1991 года был назначен одним из заместителей руководителя Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР, созданного вместо союзного Кабинета министров. Отвечал за вопросы, касающиеся агропромышленного комплекса, торговли, внешнеэкономических связей и социальной сферы. Через 2 месяца Лужков покинул комитет.

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В июле 1991 года Лужков был предложен на пост вице-мэра Москвы и председателя московского правительства. Председатель Московского Совета Гаврило Попов охарактеризовал его как опытного хозяйственника.

6 июня 1992 года Указом Президента России Ельцина Лужков был назначен мэром Москвы и впоследствии четырежды (1996, 1999, 2003, 2007) переизбирался на эту должность.



Лужков назначил Ельцина на пост мэра Москвы / 24smi.org

Мэр Москвы

6 июня 1992 года мэр Москвы Гавриил Попов ушел в отставку по причине перебоев в снабжении населения продовольственными товарами, некоторые из которых пришлось распределять по талонам. Указом Президента России Бориса Ельцина Лужков был назначен мэром Москвы и совмещал должности мэра и премьера правительства Москвы. Мосрада безуспешно пыталась оспорить законность такого совмещения должностей.

В сентябре – октябре 1993 года во время конституционного кризиса встал на сторону Ельцина. В качестве меры давления на депутатов, не желавших покидать Верховный Совет, распорядился отключить в здании парламента свет и горячую воду, а во всем прилегающем районе – телефоны.

Мэром был аж до 28 сентября 2010 года, то есть 18 лет. Уволен Дмитрием Медведевым, который лично подписал указ "О досрочном прекращении полномочий мэра Москвы", по которому Лужков был освобожден от должности мэра Москвы "в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации". Перед этим на нескольких телеканалах вышли документальные фильмы о злоупотреблениях Лужкова и хищениях средств Москвы.

Существует несколько взаимопротивоположных версий его увольнения: нежелание поддержать Медведева на выборах во второй раз, вымогательство в 2005 году повысить зарплаты московским медработникам и давление по отмене льгот для пенсионеров в Москве.

За время пребывания Лужкова на посту мэра Москва значительно разрослась как важный экономический центр, было построено много новых сооружений, автомобильных дорог и транспортных развязок.



Кепка – любимый аксессуар Юрия Лужкова, по которому его узнавали в толпе / фото: sensum-club

После мэрства

В 2010 году Лужков был назначен деканом факультета управления крупными городами Международного университета в Москве. Он известен своей любовью к фермерству и конному спорту, чем активно начал заниматься после отставки.

Семья Лужкова поселилась в Лондоне. Сам эксмер пытался получить гражданство Латвии, мотивируя это инвестициям в развитие местного бизнеса. Однако ему отказали и внесли в список нежелательных для Латвии лиц.

У Юрия Лужкова было фермерское хозяйство в Озерское районе Калининградской области, где жил его брат.

Личная жизнь

С первой женой, Мариной Башиловой, поженился в 1958 году. У них родились два сына – Михаил и Александр. Марина умерла в 1989 году. В 1991 году Юрий Лужков женился во второй раз, на Елене Батуриной. В этом браке родились две дочери – Елена (1992) и Ольга (1994).

Жена Лужкова – Елена Батурина – предпринимательница-миллиардерша, самая богатая женщина России, владелица компании "Интеко", которая выполняет строительные и производственные контракты на территории Москвы и других регионов РФ.



Юрий Лужков с женой Еленой Батуриной / фото: sensum-club

Лужков неоднократно подвергался критике за предполагаемые преференции, которые предоставлял как мэр Москвы структурам его жены.

Научная деятельность Лужкова

Юрий Лужков – автор более 200 печатных трудов, а также книг по проблемам социально-экономического развития России.

Лужков был доктором химических наук, почетным профессором МГУ, Академии труда и социальных отношений, ряда отечественных и зарубежных университетов, академик ряда образовательных учреждений России.

Лужкову принадлежат более 30 научных патентов, среди которых, в частности, способ изготовления морса, сбитня прекращение роста раковых опухолей, фотообеззараживания воды и многих других.

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