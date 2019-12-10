Помер Юрій Лужков – біографія колишнього мера Москви

Юрій Лужков 18 років був мером столиці Росії. Він помер 10 грудня у лікарні в Мюнхені. Що про нього відомо та який його зв'язок із Україною – читайте у матеріалі 24 каналу.

Біографія Юрія Лужкова

Юрій Лужков народився 21 вересня 1936 року у Москві. Ходили чутки, що його справжнє прізвище Кац, яке він змінив після першого шлюбу. Однак у численних інтерв'ю і сам Лужков, і його родичі це спростовують.

Дитинство і юність провів у бабусі в українському місті Конотоп на Сумщині. Там закінчив сім класів і повернувся в Москву.

Детальніше: Помер колишній мер Москви Юрій Лужков

Закінчив інститут нафтохімічної і газової промисловості ім. Губкина. Під час навчання в інституті Лужков активно вів комсомольську роботу, організовував громадські заходи, тому закономірно вступив у комуністичну партію.

П’ять років працював в Науково-дослідному інституті пластмас молодшим науковим співробітником, керівником групи, заступником завідувача лабораторією автоматизації технологічних процесів. Паралельно із цим розпочав політичну діяльність.

Політична кар’єра Лужкова

У 1975 році був обраний депутатом Бабушкінської районної ради Москви, з 1977 по 1990 рік – Московської міської Ради народних депутатів. З 1987 до 1990 був депутатом Верховної Ради Української РСР.

24 серпня 1991 року був призначений одним із заступників керівника Комітету з оперативного управління народним господарством СРСР, створеного замість союзного Кабінету міністрів. Відповідав за питання, які стосуються агропромислового комплексу, торгівлі, зовнішньоекономічних зв'язків і соціальній сфері. Через 2 місяці Лужков покинув комітет.

Дізнайтеся: Помер російський політик Нікіта Ісаєв: чи був він "ручним опозиціонером" Кремля

У липні 1991 року Лужков був запропонований на пост віце-мера Москви і голови московського уряду. Голова Московської Ради Гаврило Попов охарактеризував його як досвідченого господарника.

6 червня 1992 року Указом Президента Росії Єльцина Лужков був призначений мером Москви і згодом чотири рази (1996, 1999, 2003, 2007) переобирався на цю посаду.



Лужков призначив Єльцина на посаду мера Москви / 24smi.org

Мер Москви

6 червня 1992 року мер Москви Гаврило Попов пішов у відставку через перебої у постачанні населення продовольчими товарами, деякі з яких довелося розподіляти по талонах. Указом Президента Росії Бориса Єльцина Лужков був призначений мером Москви і поєднував посади мера і прем'єра уряду Москви. Мосрада безуспішно намагалася оскаржити законність такого суміщення посад.

У вересні – жовтні 1993 року під час конституційної кризи встав на сторону Єльцина. В якості запобіжного тиску на депутатів, які не бажали покидати Верховну Раду, розпорядився відключити в будівлі парламенту світло і гарячу воду, а в усьому прилеглому районі – телефони.

Мером був аж до 28 вересня 2010 року, тобто 18 років. Звільнений Дмитром Медведєвим, який особисто підписав указ "Про дострокове припинення повноважень мера Москви", за яким Лужков був звільнений з посади мера Москви "в зв'язку з втратою довіри Президента Російської Федерації". Перед цим на декількох телеканалах вийшли документальні фільми про зловживання Лужкова та розкрадання коштів Москви.

Існує декілька взаємопротилежних версій його звільнення: небажання підтримати Медведєва на виборах удруге, вимагання у 2005 році підвищити зарплати московським мепрацівникам та тиск щодо скасування пільг для пенсіонерів у Москві.

За час перебування Лужкова на посаді мера Москва значно розрослася як важливий економічний центр, було побудовано багато нових споруд, автомобільних доріг і транспортних розв'язок.



Кепка – улюблений аксесуар Юрія Лужкова, за яким його легко впізнавали у натовпі / фото: sensum-club

Після мерства

У 2010 році Лужков був призначений деканом факультету управління великими містами Міжнародного університету в Москві. Він відомий своєю любов’ю до фермерства та кінного спорту, чим активно почав займатися після відставки.

Родина Лужкова оселилася у Лондоні. Сам ексмер намагався отримати громадянство Латвії, мотивуючи це інвестиціям у розвиток місцевого бізнесу. Однак йому відмовили і внесли у список небажаних для Латвії осіб.

У Юрія Лужкова було фермерське господарство в Озерському районі Калінінградської області, де жив його брат.

Особисте життя

З першою дружиною, Мариною Башиловою, одружився 1958 року. У них народилися два сини – Михайло і Олександр. Марина померла 1989 року. 1991 року Юрій Лужков одружився вдруге, з Оленою Батуриною. У цьому шлюбі народилися дві дочки – Олена (1992) і Ольга (1994).

Дружина Лужкова – Олена Батурина – підприємиця-мільярдерка, найбагатша жінка Росії, власниця компанії "Інтеко", яка виконує будівельні і виробничі контракти на території Москви і інших регіонів РФ.



Юрій Лужков з дружиною Оленою Батуриною / фото: sensum-club

Лужков неодноразово піддавався критиці за передбачувані преференції, які надавав як мер Москви структурам його дружини.

Наукова діяльність Лужкова

Юрій Лужков – автор більш ніж 200 друкованих праць, а також книг з проблем соціально-економічного розвитку Росії.

Лужков був доктором хімічних наук, почесним професором МГУ, Академії праці і соціальних відносин, низки вітчизняних і зарубіжних університетів, академік низки освітніх закладів Росії.

Лужкову належать більше 30 наукових патентів, серед яких зокрема спосіб виготовлення морсу, збитня, припинення росту ракових пухлин, фотознезараження води та багатьох інших.

Важливо! Борг Януковича Росії: Кремль вимагає від Києва 4,5 мільярда доларів