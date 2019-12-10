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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Помер колишній мер Москви Юрій Лужков

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      Юрій Лужков / Фото з відкритих джерел

      Помер ексмер Москви Юрій Лужков. Сталося це у німецькому Мюнхені. Політикові було 83 роки.

      За даними "РЕН ТВ", колишній московський міський голова помер у клініці "Гроссхадерн", що розташовується у німецькому Мюнхені. У медустанові Лужкову проводили операцію на серці.

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      Телеграм-канал Baza пише, попередньо, хірургічне втручання пройшло успішно, проте після нього почалися ускладнення. У підсумку Лужков не зміг вийти зі стану наркозу.

      Видання з посиланням на джерела з оточення Лужкова додає, що на операцію до Німеччини ексмер прилетів разом із дружиною Оленою Батуріною напередодні, 9 грудня. Батуріна зараз перебуває у шоковому стані, тому що лікарі давали позитивні прогнози щодо цієї планової операції.

      Інформацію про смерть Лужкова вже підтвердили Помічник колишнього мера Москви Тимур Шогенов і нинішній московський мер Сергій Собянін. 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Росії Втрати Москва
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