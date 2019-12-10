Помер колишній мер Москви Юрій Лужков

Помер ексмер Москви Юрій Лужков. Сталося це у німецькому Мюнхені. Політикові було 83 роки.

За даними "РЕН ТВ", колишній московський міський голова помер у клініці "Гроссхадерн", що розташовується у німецькому Мюнхені. У медустанові Лужкову проводили операцію на серці.

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Телеграм-канал Baza пише, попередньо, хірургічне втручання пройшло успішно, проте після нього почалися ускладнення. У підсумку Лужков не зміг вийти зі стану наркозу.

Видання з посиланням на джерела з оточення Лужкова додає, що на операцію до Німеччини ексмер прилетів разом із дружиною Оленою Батуріною напередодні, 9 грудня. Батуріна зараз перебуває у шоковому стані, тому що лікарі давали позитивні прогнози щодо цієї планової операції.

Інформацію про смерть Лужкова вже підтвердили Помічник колишнього мера Москви Тимур Шогенов і нинішній московський мер Сергій Собянін.

Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 10, 2019

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