Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Произошло это в немецком Мюнхене. Политику было 83 года.

По данным "РЕН ТВ" , бывший московский мэр скончался в одной из клиник немецкого города Мюнхен. В медучреждении Лужкову проводили операцию на сердце.

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Информацию о смерти Лужкова уже подтвердили Помощник бывшего мэра Москвы Тимур Шогенов и нынешний московский мэр Сергей Собянин.

Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 10, 2019