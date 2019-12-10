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      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

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      Юрий Лужков / Фото из открытых источников

      Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Произошло это в немецком Мюнхене. Политику было 83 года.

      По данным "РЕН ТВ", бывший московский мэр скончался в одной из клиник немецкого города Мюнхен. В медучреждении Лужкову проводили операцию на сердце.

      ​Еще одна громкая потеря! Из жизни ушел самый известный режиссер Грузии Заза Урушадзе: причина смерти

      Информацию о смерти Лужкова уже подтвердили Помощник бывшего мэра Москвы Тимур Шогенов и нынешний московский мэр Сергей Собянин.

      Новость дополняется 

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости России Потери Москва
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