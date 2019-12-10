Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Произошло это в немецком Мюнхене. Политику было 83 года.
По данным "РЕН ТВ", бывший московский мэр скончался в одной из клиник немецкого города Мюнхен. В медучреждении Лужкову проводили операцию на сердце.
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Информацию о смерти Лужкова уже подтвердили Помощник бывшего мэра Москвы Тимур Шогенов и нынешний московский мэр Сергей Собянин.
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