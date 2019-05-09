Умер известный российский журналист Сергей Доренко после страшного ДТП

В Москве умер главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко, который активно поддерживал агрессию Путина в отношении Украины. Накануне 59-летний журналист упал с мотоцикла в центре города. В больнице мужчина пережил клиническую смерть и умер не приходя в сознание.

Как пишет ТАСС 9 мая Доренко не справился с управлением и попал в аварию из-за проблем со здоровьем.

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Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем и он упал. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли,

– сказал собеседник агентства.

Журналист двигался со стороны Курского вокзала до Таганской площади. Когда ему стало плохо, он на мотоцикле рухнул на бок и пролетел наискось до отбойника встречной полосы.



Сергей Доренко упал с мотоцикла в центре Москвы

Когда врачи приехали на место ДТП, журналист уже был без сознания и находился в состоянии клинической смерти. Медики более часа пытались реанимировать его, но так и не смогли.

По их словам, Доренко умер в результате полученных в ДТП травм.

Кто такой Сергей Доренко?Известный российский теле- радиожурналист. С 1996 по 2000 год был ведущим информационных программ "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко" на канале ОРТ. С 2014 года – главный редактор радиостанции "Говорит Москва". Также Доренко был радиоведущим и главным редактором станции "Русская служба новостей".



Он известен своими критическими комментариями, а также оппозицией к президенту России Владимиру Путину. Был одним из немногих российских журналистов, которые поддержали Оранжевую революцию в Украине в 2004 году.



Однако, сейчас Доренко активно поддерживал политику Путина в отношении Украины. Он включен в список санкций Украины за антиукраинскую ксенофобскую позицию относительно войны на Донбассе и незаконной аннексии Крыма Россией. Доренко – автор пропагандистских книг, которые запрещены в Украине.