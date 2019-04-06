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      Экс-глава ФСБ Ковалев умер в России: он был горячим противником США и терроризма

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      Президент России Владимир Путин и Николай Ковалев
      Президент России Владимир Путин и Николай Ковалев / Фото из открытых источников

      Умер бывший директор Федеральной службы безопасности и экс-депутат Госдумы России Николай Ковалев. Мужчине было 69 лет.

      О смерти генерала армии сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов на своей странице в Facebook. По его словам, Ковалев руководил ФСБ в сложные времена. Также политик добавил, что Ковалева впервые избрали в нижнюю палату российского парламента еще в 1999 году.

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      "Но прежде всего он был настоящим борцом и отзывчивым человеком. Много хороших и добрых воспоминаний связано с ним. Не верится, что его больше с нами нет. Светлая память", – написал Неверов.

      Российская политическая верхушка уже выразила сожаление по поводу ухода на тот свет Ковалева. По словам председателя Думы Вячеслава Володина, работая в Комитете по безопасности и возглавляя Комитет по делам ветеранов, то сделал значительный вклад в развитие антитеррористического законодательства, пишут российские СМИ. 

      Всю свою жизнь Николай Дмитриевич посвятил служению Родине. Его отличали принципиальность, профессионализм, ответственность за принятые решения. Обладая огромным опытом в сфере борьбы с международным терроризмом, он пользовался заслуженным авторитетом не только в нашей стране, но и за ее пределами, работая в должности спецпредставителя Парламентской ассамблеи ОБСЕ по противодействию терроризму. Его заслуги отмечены многочисленными наградами,
      – подчеркнул спикер.

      Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в свою очередь отметил, что Ковалева коллеги будут помнить "как настоящего боевого генерала, прошедшего Афганистан".

      "Человек большого мужества и высокой порядочности, который много и плодотворно трудился на благо своей Родины", – сказал он.

      Это уже не первая смерть офицера ФСБ на протяжении последнего времени. К примеру, в конце марта скончался генерал-майор Сергей Соколов. В его доме был целый арсенал оружия.

      Что известно о Николае Ковалеве? Родился он 6 августа 1949 года в Москве. В 1972 году окончил Московский институт электроники и математики, после чего начал работать инженером в Конструкторском бюро полупроводникового машиностроения.

      На службу в органы госбезопасности пришел в 1974 году. Дважды участвовал в боевых действиях в Афганистане. В 1990 году его повысили до заместителя начальника Московского управления Федеральной службы контрразведки России. А в 1994 году стал заместитель директора ведомства. В 1996-м стал директором ФСБ и находился на этом посту до июля 1998-го.

      С 1999 года – депутат Государственной думы от Орловской области. Также был членом Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, заместителем председателя Комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ и председателем экспертного совета Общероссийской общественной организации "Офицеры России".

      Кроме того, в 2000-2011 годах был представителем Думы в Постоянной делегации Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее (ПА) Совета Европы, с марта 2012 года возглавлял делегацию Думы в ПА ОБСЕ, с 2013 года был спецпредставителем ПА ОБСЕ по борьбе с терроризмом, а в 2017-м его назначили заместителем Председателя Комитета ПА ОБСЕ по противодействию терроризму.

      Был Ковалев и одним из авторов закона "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и других иностранных государств". В документе говорится, в частности, о возможности прекращения международного сотрудничества России с недружественными государствами и запрете на ввоз и вывоз любых товаров или сырья из стран, настроенных против России.

      Имеет такие государственные награды: орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, орден "За военные заслуги", орден Почета, а также другие ордена и медали, в том числе от других стран.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Потери ФСБ
      Источник: 24 канал
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