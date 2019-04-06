Умер бывший директор Федеральной службы безопасности и экс-депутат Госдумы России Николай Ковалев. Мужчине было 69 лет.

О смерти генерала армии сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов на своей странице в Facebook. По его словам, Ковалев руководил ФСБ в сложные времена. Также политик добавил, что Ковалева впервые избрали в нижнюю палату российского парламента еще в 1999 году.

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"Но прежде всего он был настоящим борцом и отзывчивым человеком. Много хороших и добрых воспоминаний связано с ним. Не верится, что его больше с нами нет. Светлая память", – написал Неверов.

Российская политическая верхушка уже выразила сожаление по поводу ухода на тот свет Ковалева. По словам председателя Думы Вячеслава Володина , работая в Комитете по безопасности и возглавляя Комитет по делам ветеранов, то сделал значительный вклад в развитие антитеррористического законодательства, пишут российские СМИ.

Всю свою жизнь Николай Дмитриевич посвятил служению Родине. Его отличали принципиальность, профессионализм, ответственность за принятые решения. Обладая огромным опытом в сфере борьбы с международным терроризмом, он пользовался заслуженным авторитетом не только в нашей стране, но и за ее пределами, работая в должности спецпредставителя Парламентской ассамблеи ОБСЕ по противодействию терроризму. Его заслуги отмечены многочисленными наградами,

– подчеркнул спикер.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в свою очередь отметил, что Ковалева коллеги будут помнить "как настоящего боевого генерала, прошедшего Афганистан".

"Человек большого мужества и высокой порядочности, который много и плодотворно трудился на благо своей Родины", – сказал он.

Это уже не первая смерть офицера ФСБ на протяжении последнего времени. К примеру, в конце марта скончался генерал-майор Сергей Соколов . В его доме был целый арсенал оружия.