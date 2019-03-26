В Москве найден мертвым генерал ФСБ
В Москве найден мертвым бывший КГБист и генерал-майор Федеральной службы безопасности России Сергей Соколов.
Тело 59-летнего мужчины обнаружили в его собственной квартире на севере Москвы, сообщает Telegram канал Mash.
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В генерала нашли пенсионное удостоверение ФСБ и военный билет с указанием должностей в КГБ и ФСБ. Также в доме был целый арсенал оружия, в частности австрийский "Глок", "Браунинг", пистолет Макарова, охотничье ружье и патроны.
Последний раз он связывался с родными в начале марта.
При каких обстоятельствах умер Соколов пока неизвестно.
В Москве найден мертвым генерал ФСБ
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