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      В Москве найден мертвым генерал ФСБ

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      Генерала нашли мертвым в собственной квартире
      Генерала нашли мертвым в собственной квартире / rg.ru

      В Москве найден мертвым бывший КГБист и генерал-майор Федеральной службы безопасности России Сергей Соколов.

      Тело 59-летнего мужчины обнаружили в его собственной квартире на севере Москвы, сообщает Telegram канал Mash.

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      В генерала нашли пенсионное удостоверение ФСБ и военный билет с указанием должностей в КГБ и ФСБ. Также в доме был целый арсенал оружия, в частности австрийский "Глок", "Браунинг", пистолет Макарова, охотничье ружье и патроны.

      Последний раз он связывался с родными в начале марта.

      При каких обстоятельствах умер Соколов пока неизвестно.


      В Москве найден мертвым генерал ФСБ

      blog_ava
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      Теги: ФСБ Новости России
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