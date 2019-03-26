У Москві знайшли мертвим генерала ФСБ
У Москві знайшли мертвим колишнього КДБіста та генерала-майора Федеральної служби безпеки Росії Сергія Соколова.
Тіло 59-річного чоловіка виявили у його власній квартирі на півночі Москви, повідомляє Telegram-канал Mash.
Читайте також: Прихопив секретні документи: екс-офіцер ЗСУ перейшов на бік проросійських бойовиків
Біля генерала знайшли пенсійне посвідчення ФСБ і військовий квиток із зазначенням посад у КДБ і ФСБ. Також у помешканні був цілий арсенал зброї, зокрема австрійський "Глок", "Браунінг", пістолет Макарова, мисливська рушниця і патрони.
Востаннє він зв'язувався з рідними на початку березня.
За яких обставин помер Соколов, наразі невідомо.
У Москві знайшли мертвим генерала ФСБ
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео27 січня , 19:33
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня 2018 , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня 2018 , 15:00