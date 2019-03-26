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      У Москві знайшли мертвим генерала ФСБ

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      Генерала знайшли мертвим у власній квартирі
      Генерала знайшли мертвим у власній квартирі / rg.ru

      У Москві знайшли мертвим колишнього КДБіста та генерала-майора Федеральної служби безпеки Росії Сергія Соколова.

      Тіло 59-річного чоловіка виявили у його власній квартирі на півночі Москви, повідомляє Telegram-канал Mash.

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      Біля генерала знайшли пенсійне посвідчення ФСБ і військовий квиток із зазначенням посад у КДБ і ФСБ. Також у помешканні був цілий арсенал зброї, зокрема австрійський "Глок", "Браунінг", пістолет Макарова, мисливська рушниця і патрони.

      Востаннє він зв'язувався з рідними на початку березня. 

      За яких обставин помер Соколов, наразі невідомо. 


      У Москві знайшли мертвим генерала ФСБ

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії ФСБ
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