Похорон колишнього мера Москви Юрія Лужкова: фото та відео

Причина смерті. У медустанові Лужкову проводили операцію на серці. Хірургічне втручання пройшло успішно, проте після нього почалися ускладнення. У підсумку Лужков не зміг вийти зі стану наркозу – луснула одна з судин, після цього почався набряк легенів, впоратися з яким не вдалося.

Що відомо про Юрія Лужкова

Народився 21 вересня 1936 року в Москві. У 1958 році він закінчив Московський інститут нафтохімічної та газової промисловості за спеціальністю "інженер-механік". У 1987 році його призначили першим заступником голови Московського міськвиконкому, а через три роки висунули на посаду голови органу. У 1991 році Лужкова обрали віце-мером Москви, пізніше він зайняв посаду прем'єра міського уряду столиці.

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6 червня 1992 його призначили мером Москви та очільником адміністрації російської столиці, після чого Лужкова кілька разів обирали московським міським головою – в 1996-му, 1999-му та 2003 роках. З 1996 до 2001 року одночасно обіймав посаду голови уряду Москви.Загалом керував Москвою 18 років. Покинув він цю посаду в 2010 році. Тоді його звільнив президент Росії Дмитро Медведєв з формулюванням "у зв'язку з втратою довіри". Зауважимо, що літо у 2010 році в Центральній Росії було дуже спекотним і посушливим. Через це в Московській області було багато лісових пожеж, дим від яких не йшов з Москви кілька тижнів поспіль. Тому сильно збільшилася смертність, а морги були переповненими.



Юрій Лужков. Екс-мер Москви / Фото: ТАСС

Лужков був почесним професором МДУ, а також ще низки вітчизняних і зарубіжних університетів. Був автором понад 200 робіт, а також кількох книг, зокрема "Москва та життя", яка вийшла в 2017 році.

Також він мав низку нагород, зокрема "За заслуги перед Вітчизною" I, II, III і IV ступеня, "За військові заслуги" та орден Пошани, а також був удостоєним почесних звань "Заслужений хімік РФ" і "Заслужений будівельник РФ" .