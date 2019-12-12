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      Похорон колишнього мера Москви Юрія Лужкова: фото та відео

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      Похорон Юрія Лужкова / strana.ua

      Відбулась церемонія прощання з колишнім мером Москви – Юрієм Лужковим. Політикові було 83 роки.

      Похорон проходив 12 грудня в головному соборі Росії – Храмі Христа Спасителя, який звели за правління Лужкова з його ініціативи. Прощання почалося о 7 ранку за московським часом і тривала до 14:00. Настільки ранній час пояснюють тим, щоб москвичі встигли заїхати в храм до початку роботи.

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      Службу по покійному провів патріарх Московський і всієї Русі Кирил.

      Низка ЗМІ відзначила, що на церемонії прощання з Лужковим і відспівування – труна була закритою, його покривав російський прапор. Рідні екс-мера Москви вирішили не відкривати труну під час церемонії прощання, щоб покійний "залишився в пам'яті живою, енергійною людиною", повідомило "Інтерфаксу" джерело в його оточенні.

      Путін Похорон Лужков
      Президент РФ прийшов на похорон Лужкова / Фото: interfax.ru

      Похорон Лужков
      Петро Толстой відвідав церемонію прощання з Юрієм Лужковим / Фото: Страна.ua

      Похорон Лужков міністр оборони РФ
      Сергій Шойгу відвідав похорон Юрія Лужкова / Фото: interfax.ru

      Похорон Лужков доньки
      Доньки Юрія Лужкова / Фото:nterfax.ru

      Пряму трансляцію з похорону Юрія Лужкова дивітья у відео:​​

      Причина смерті. У медустанові Лужкову проводили операцію на серці. Хірургічне втручання пройшло успішно, проте після нього почалися ускладнення. У підсумку Лужков не зміг вийти зі стану наркозу – луснула одна з судин, після цього почався набряк легенів, впоратися з яким не вдалося.

      Що відомо про Юрія Лужкова

      Народився 21 вересня 1936 року в Москві. У 1958 році він закінчив Московський інститут нафтохімічної та газової промисловості за спеціальністю "інженер-механік". У 1987 році його призначили першим заступником голови Московського міськвиконкому, а через три роки висунули на посаду голови органу. У 1991 році Лужкова обрали віце-мером Москви, пізніше він зайняв посаду прем'єра міського уряду столиці.

      До теми: Помер колишній мер Москви Юрій Лужков: імовірна причина

      6 червня 1992 його призначили мером Москви та очільником адміністрації російської столиці, після чого Лужкова кілька разів обирали московським міським головою – в 1996-му, 1999-му та 2003 роках. З 1996 до 2001 року одночасно обіймав посаду голови уряду Москви.Загалом керував Москвою 18 років. Покинув він цю посаду в 2010 році. Тоді його звільнив президент Росії Дмитро Медведєв з формулюванням "у зв'язку з втратою довіри". Зауважимо, що літо у 2010 році в Центральній Росії було дуже спекотним і посушливим. Через це в Московській області було багато лісових пожеж, дим від яких не йшов з Москви кілька тижнів поспіль. Тому сильно збільшилася смертність, а морги були переповненими.

      Юрій Лужков похорон
      Юрій Лужков. Екс-мер Москви / Фото: ТАСС

      Лужков був почесним професором МДУ, а також ще низки вітчизняних і зарубіжних університетів. Був автором понад 200 робіт, а також кількох книг, зокрема "Москва та життя", яка вийшла в 2017 році.

      Також він мав низку нагород, зокрема "За заслуги перед Вітчизною" I, II, III і IV ступеня, "За військові заслуги" та орден Пошани, а також був удостоєним почесних звань "Заслужений хімік РФ" і "Заслужений будівельник РФ" .

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини політики Новини Росії Москва Втрати Юрій Лужков
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