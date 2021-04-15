Похоже на шантаж, – Рыбачук о заявлении о восстановлении ядерного статуса Украины
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина может возобновить ядерный статус. Эксперты считают, что это не угроза, но похоже на шантаж.
Источник:24 канал
В то же время такие заявления для Украины – не новые, ведь раньше эта тема звучала от ряда дипломатов и чиновников. Такое мнение в эфире высказал бывший экс-вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Олег Рыбачук.
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Рыбачук: Это похоже на шантаж
По его словам, нужно говорить не о технической способности восстановления ядерного статуса, а о политической реальности и цене, которую можно заплатить за соответствующее решение.
Вопрос в том, что мы хотим этим добиться: исключить эскалацию и нападение России, иметь больше союзников, безопаснее себя чувствовать или хотим немного пошантажировать,
– сказал Рыбачук.
"Я думаю, что реально это (возобновить ядерный статус) сделать невозможно, потому что цена будет очень высокой. Украина может пойти против всех своих союзников", – отметил Рыбачук.
Также он отметил, что вопрос Украины и Организации Североатлантического договора стал трендовым. Но членство в НАТО – это процентов на 70% не военный вопрос, а обще демократический.
Рыбачук рассказал, возможно ли возобновление ядерного статуса Украины: смотрите видео 24 канала
Что известно о заявлении Андрея Мельника
- Посол Украины в Германии Андрей Мельник в эфире главной немецкой радиостанции заявил, что Украина может возобновить ядерный статус.
- По его словам, этот вопрос появится в повестке дня, если Украина не получит современное вооружение и немедленно не станет членом НАТО.
- Он пояснил, что для того, чтобы защитить себя, нужны современные системы вооружения.
- Также дипломат заявил, что в частности Германия является четвертым по величине экспортером оружия в мире, поэтому "могла бы отказаться от морализаторской политики".
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