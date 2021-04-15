Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина может возобновить ядерный статус. Эксперты считают, что это не угроза, но похоже на шантаж.

В то же время такие заявления для Украины – не новые, ведь раньше эта тема звучала от ряда дипломатов и чиновников. Такое мнение в эфире высказал бывший экс-вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Олег Рыбачук.

Обратите внимание К переговорам Макрона и Зеленского через видеосвязь присоединится Меркель, – СМИ

Рыбачук: Это похоже на шантаж

По его словам, нужно говорить не о технической способности восстановления ядерного статуса, а о политической реальности и цене, которую можно заплатить за соответствующее решение.

Вопрос в том, что мы хотим этим добиться: исключить эскалацию и нападение России, иметь больше союзников, безопаснее себя чувствовать или хотим немного пошантажировать,

– сказал Рыбачук.

"Я думаю, что реально это (возобновить ядерный статус) сделать невозможно, потому что цена будет очень высокой. Украина может пойти против всех своих союзников", – отметил Рыбачук.

Также он отметил, что вопрос Украины и Организации Североатлантического договора стал трендовым. Но членство в НАТО – это процентов на 70% не военный вопрос, а обще демократический.

Рыбачук рассказал, возможно ли возобновление ядерного статуса Украины: смотрите видео 24 канала

Что известно о заявлении Андрея Мельника