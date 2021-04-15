Схоже на шантаж, – Рибачук про заяву щодо відновлення ядерного статусу України
Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна може відновити ядерний статус. Експерти вважають, що це не погроза, але схоже на шантаж.
Джерело:24 канал
Водночас такі заяви для України – не нові, адже раніше ця тема звучала він низки дипломатів і посадовців. Таку думку в ефірі висловив колишній ексвіцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Олег Рибачук.
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Рибачук: Це схоже на шантаж
За його словами, потрібно говорити не про технічну спроможність відновлення ядерного статусу, а про політичну реальність і ціну, яку можна заплатити за відповідне рішення.
Питання в тому, що ми хочемо цим досягнути: унеможливити ескалацію і напад Росії, мати більше союзників, безпечніше себе почувати чи хочемо трохи пошантажувати,
– зазначив Рибачук.
"Я думаю, що реально це (відновити ядерний статус) зробити неможливо, бо ціна буде дуже високою. Україна може піти проти всіх своїх союзників", – зауважив Рибачук.
Також він зауважив, що питання України і Організації Північноатлантичного договору стало трендовим. Але членство в НАТО – це відсотків на 70% не військове питання, а загально демократичне.
Рибачук розповів, чи можливе відновлення ядерного статусу України: дивіться відео 24 каналу
Що відомо про заяву Андрія Мельника
- Посол України в Німеччині Андрій Мельник в ефірі головної німецької радіостанції заявив, що Україна може відновити ядерний статус.
- За його словами, це питання з'явиться на порядку денному, якщо Україна не отримає сучасне озброєння і негайно не стане членом НАТО.
- Він пояснив, що для того, аби захистити себе, потрібні найсучасніші системи озброєння.
- Також дипломати заявив, що зокрема Німеччина є четвертим за величиною експортером зброї у світі, тож "могла б відмовитись від моралізаторської політики".
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