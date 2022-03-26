Похоже, враг имеет еще много боекомплектов в Ирпене, – глава теробороны Киева

Вооруженные силы Украины активно и уверенно оттесняют врага из Киевской области. Однако в Ирпене ситуация сложная, там враг, вероятнее всего, имеет еще достаточно боекомплектов.

Об этом в эфире 24 канала сказал командир батальона теробороны Киева Петр Кузик. Он отметил, что по левому берегу Днепра уничтожаются укрепленные районы врага.

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"Там уничтожено до десятка единиц техники, 40 оккупантов также перешли в категорию "удобрения для украинского чернозема", – подчеркнул Кузик.

Ситуация в Ирпене

Глава теробороны Киева назвал бои в Ирпене "серьезной канонадой".

Там враг бешено отстреливается, его тоже давят. Судя по всему, у врага еще много боекомплекта, ведь засыпали позиции наших военных и минами и градами,

– отметил Кузик.

К счастью, ночь прошла без потерь, ВСУ отбили 2 атаки.

В Буче и Гостомеле также продолжаются бои

В этих населенных пунктах работают все подразделения украинских Вооруженных сил.

"Шаг за шагом, трудно, но врага оттесняют. В этих районах очень серьезное накопление. Очевидно, есть какой-то командный центр. Я подозреваю, что наше командование знает, где он есть", – заметил Кузык.

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