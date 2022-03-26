Про це в ефірі 24 каналу сказав командир батальйону тероборони Києва Петро Кузик. Він зазначив, що по лівому березі Дніпра знищуються укріплені райони ворога.
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"Там знищено до десятка одиниць техніки, 40 окупантів також перейшли у категорію "добрива для українського чорнозему", – наголосив Кузик.
Ситуація в Ірпіні
Очільник тероборони Києва назвав бої в Ірпіні "серйозною канонадою".
Там ворог шалено відстрілюється, його теж тиснуть. Судячи з усього, у ворога ще багато боєкомплекту, адже засипали позиції наших військових і мінами, і градами,
– зазначив Кузик.
На щастя, ніч минула без втрат, ЗСУ відбили 2 атаки.
У Бучі і Гостомелі також тривають бої
У цих населених пунктах працюють усі підрозділи українських Збройних Сил.
"Крок за кроком, важко, але ворога відтісняють. У цих районах дуже серйозне накопичення. Очевидно, є якийсь командний центр. Я підозрюю, що наше командування знає, де він є", – зауважив Кузик.
Очільник тероборони Києва про ситуацію у регіоні: дивіться відео