На фотографиях из заседания политбюро Трудовой партии Кореи, обнародованных местными журналистами, Ким Чен Ын значительно стройнее, чем раньше.

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Сразу после этого в сети и средствах массовой информации начали появляться слухи, что стремительное похудение диктатора, вероятно, является следствием болезни.

Однако один из политологов Технологического университета Массачусетса Випин Наранг заявил, что лидер КНДР мог сознательно похудеть, чтобы "улучшить свой имидж".

Однако, по словам аналитика, в случае, если изменения во внешности Ына являются результатом проблем со здоровьем, то "за кулисами в КНДР уже может продолжаться борьба за преемственность, и эта нестабильность может быть проблемой для внешнего мира".



Ким Чен Ын сильно похудел / Фото The Guardian

Обратите внимание! Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 24 дня не появлялся на публике. Это рекордное отсутствие вождя 2021 года. Последний раз Ким Чен Ын выходил на публику 6 мая во время фотосессии с семьями военных после их концерта.

Как отмечает The Guardian, здоровье Ким Чен Ына давно является предметом спекуляций. Да, в 2014 году он не появлялся на публике около шести недель, а затем был зафиксирован с палкой. Позже разведывательное агентство Южной Кореи сообщило, что Ким Чен Ыну сделали операцию по удалению кисты на кости.

Трехнедельное отсутствие диктатора на публике прошлой весной вызвало слухи, что он серьезно заболел после прохождения операции на сердце. Некоторые СМИ высказывали предположение, что Ким Чен Ын мог умереть. Некоторые отмечали, что он просто находится в изоляции из-за страха в связи с пандемией коронавируса.

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