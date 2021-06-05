С тех пор лидер КНДР не устраивал публичные заседания и не выходил в люди. Увидели его только 4 июня.

Важно Вероятная болезнь Ким Чен Ына: диктатора рекордно долго не видели на публике

Ким Чен Ын провел заседание Политбюро восьмого Центрального комитета Трудовой партии. На нем лидер КНДР подвел промежуточные итоги развития партии и государства в 2021 году.

Северокорейский лидер отметил, что стратегия национального развития сталкивается с множеством проблем как по объективным и субъективным внешним причинам. В то же время он сообщил, что некоторые проекты "продвигаются многообещающе".

Обратите внимание! Ким Чен Ын уже не впервые "исчезает" с публичного пространства. В Южной Корее предположили, что именно пандемия коронавируса стала причиной того, что северокорейский лидер Ким Чен Ын стал реже появляется на публике.

Стоит добавить, что на этот раз Ким Чен Ына не видели 28 дней. Это самое длинное его отсутствие в публичном пространстве не только в 2021-м, но и по сравнению с 2020 годом.

Исчезновение Ким Чен Ына: главное