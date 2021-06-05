С тех пор лидер КНДР не устраивал публичные заседания и не выходил в люди. Увидели его только 4 июня.
Важно Вероятная болезнь Ким Чен Ына: диктатора рекордно долго не видели на публике
Ким Чен Ын провел заседание Политбюро восьмого Центрального комитета Трудовой партии. На нем лидер КНДР подвел промежуточные итоги развития партии и государства в 2021 году.
Северокорейский лидер отметил, что стратегия национального развития сталкивается с множеством проблем как по объективным и субъективным внешним причинам. В то же время он сообщил, что некоторые проекты "продвигаются многообещающе".
Стоит добавить, что на этот раз Ким Чен Ына не видели 28 дней. Это самое длинное его отсутствие в публичном пространстве не только в 2021-м, но и по сравнению с 2020 годом.
Исчезновение Ким Чен Ына: главное
- Самое длительное отсутствие Ким Чен Ына в прошлом году длилось 25 дней с 22 октября по 16 ноября. Весной того же года он дважды исчезал из поля зрения общественности.
- В один из периодов его отсутствия западные СМИ предположили, что лидер КНДР не показывается на публике из-за серьезных проблем со здоровьем. Сообщали, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце, для чего привлекались врачи из Китая.
- Однако позже южнокорейская разведка опровергла слухи об операции и сообщила, что отсутствие Ким Чен Ына, вероятнее всего, связано с решением внутренних проблем страны.