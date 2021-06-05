Відтоді лідер КНДР не влаштовував публічні засідання та не виходив у люди. Побачили його лише 4 червня.

Важливо Ймовірна хвороба Кім Чен Ина: диктатора рекордно довго не бачили на публіці

Кім Чен Ин провів засідання Політбюро восьмого Центрального комітету Трудової партії. На ньому лідер КНДР підбив проміжні підсумки розвитку партії й держави у 2021 році.

Північнокорейський лідер зазначив, що стратегія національного розвитку стикається з безліччю проблем як з об'єктивних та суб'єктивних зовнішніх причин. Водночас він повідомив, що деякі проекти "просуваються багатообіцяюче".

Зверніть увагу! Кім Чен Ин вже не вперше "зникає" з публічного простору. У Південній Кореї припустили, що саме пандемія коронавірусу стала причиною того, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин почав рідше з'являється на публіці.

Варто додати, що цього разу Кім Чен Ина не бачили 28 днів. Це найдовша його відсутність в публічному просторі не тільки у 2021-му, але і в порівнянні з 2020 роком.

Зникнення Кім Чен Ина: головне