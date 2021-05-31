Про відсутність диктатора видання пише з посиланням на слова представника південнокорейського міністерства об'єднання, яке відповідає за відносини з Північчю.

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Кім Чен Ин рекордно довго не з'являвся на публіці

Це найбільш тривалий період у 2021 році, коли Кім Чен Ин не з'являється на публіці,

– повідомив чиновник.

Він не назвав можливі причини відсутності лідера Північної Кореї, зазначивши, що наразі було б "недоречним" давати будь-які оцінки.

Востаннє Кім Чен Ина бачили ще 7 травня. Тоді він відвідав концерт у Пхеньяні.

Нагадаємо, раніше південнокорейські експерти припускали, що диктатор рідше відвідує публічні заходи у зв'язку з побоюваннями щодо коронавірусу.

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