Об отсутствии диктатора издание пишет со ссылкой на слова представителя южнокорейского министерства объединения, которое отвечает за отношения с Севером.

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Ким Чен Ын рекордно долго не появлялся на публике

Это самый длительный период в 2021 году, когда Ким Чен Ын не появляется на публике,

– сообщил чиновник.

Он не назвал возможные причины отсутствия лидера Северной Кореи, отметив, что сейчас было бы "неуместным" давать какие-либо оценки.

Последний раз Ким Чен Ына видели еще 7 мая. Тогда он посетил концерт в Пхеньяне.

Напомним, ранее южнокорейские эксперты предполагали, что диктатор реже посещает публичные мероприятия в связи с опасениями относительно коронавируса.

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