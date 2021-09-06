Поисковый запрос "умное голосование" – под запретом в России

Словосочетание "умное голосование" – под запретом для поисковиков Google и "Яндекс" в России. Все из-за связи с инициативой команды оппозиционера Алексея Навального.

Google и "Яндекс" запретили показывать в поисковой выдаче это словосочетание. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы – как раз накануне выборов.

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"Умное голосование" – это название стратегии команды оппозиционера Навального. Она направлена на то, чтобы лишить "Единую Россию" голосов на муниципальных, региональных и федеральных выборах, которые пройдут в стране с 17 по 19 сентября.

Иск подала компания, которая продает овечью шерсть

Иск из-за словосочетания, которое используют российские оппозиционеры, подала ставропольская компания "Вулинтрейд". Ранее она получила у государства права на логотип и товарный знак "Умное голосование". Его зарегистрировали в рекордные сроки: заявку подали 29 июня, а уже 27 июля ведомство ее рассмотрело.

"Вулинтрейд" через суд требовала, чтобы Google и "Яндексу" запретили показывать в результатах поиска стратегию команды. Интересно, что компания, в связи с публичными реестрами, занимается заготовкой и продажей овечьей шерсти, и отнюдь не выборами.

Что этому предшествовало

В конце июля Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры заблокировал сайт Навального, несколько десятков связанных с ним порталов и сайт его Фонда борьбы с коррупцией.

Кроме этого, в августе в Роскомнадзоре пытались добиться, чтобы App Store и Google Play удалили приложение "Навальный".

В то же время ведомство заблокировало сайт оппозиционера navalny.com Там также пытаются добиться блокирования страниц его соратников в соцсетях.