Поездка в Москву – это ловушка, – Кулеба рассказал, чего Украина ожидает от Гутерреша

26 апреля 2022 , 05:11
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Источник:

Associated Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш должен 26 апреля прибыть в Москву. Однако Дмитрий Кулеба предостерег, что этот дипломатический визит может быть ловушкой.

Глава МЗС України висловився метафорично, проте досить зрозуміло. Мовляв, варто зосередитися на критичних речах і не стати жертвою важелів впливу Росії.

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Потрібно сфокусуватися на одному питанні

Про це Міністр сказав в інтерв'ю 25 квітня. Він пояснив, що вже багато політичних лідерів "гралися" з Кремлем, проте це не варто робити. 

Багато інших іноземних офіційних осіб потрапили в пастку, коли відвідували Москву. Там лише гралися, щоб продемонструвати "перевагу російської дипломатії". Наскільки вони (Росіяни –  24 канал) великі і як вони диктують світу правила поведінки,
– сказав Кулеба. 

Він додав, що Гутерреш має зосередитися на одному питанні – евакуації Маріуполя. Мовляв, це саме те, на що здатна ООН і те, що допоможе зробити крок вперед на шляху зупинки війни. Протягом кількох днів після відвідин Москви, генсек має приїхати й до Києва.

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Автор: Олександр Марчак