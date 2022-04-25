Появилась первая эхолокационная съемка крейсера "Москва" на дне Черного моря

Крейсер "Москва", в который 13 апреля прицельно попали украинские военные, лежит на дне Черного моря. Теперь в сети появилась первая эхолокационная съемка судна.

Одесский дайвер-инструктор Ростислав Курочкин отметил, что крейсер лежит на левом боку. Это соответствует заявлению министерства обороны России, в котором говорится, что "Москву" клонило именно в левую сторону.

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"Москва" разломилась от удара о дно

Фотографии также свидетельствуют о том, что "Москва" буквально разломилась на две части от удара о морское дно.



Крейсер "Москва" разломился пополам от удара / Фото "Думская"

Второе фото, добавляет Курочкин, тоже стоит внимания. На нем можно увидеть обломки вертолета Ми-26. Воздушное судно лежит недалеко от российского крейсера. С его помощью, скорее всего, пробовали погасить пожар на корабле. Но и вертолет пошел ко дну. Интересно, что о нем в России ничего не рассказывали.



Также возле крейсера виден вертолет, о котором ничего не сообщали / Фото "Думская"

Достоверных сведений о том, кто изучал дно Черного моря, нет. Но фотографии свидетельствуют о том, что эхолокационную разведку могли сделать с помощью немецкого активного сонара Atlas Electronik CSU 90. Таким в регионе оснащены только подлодки Dolphin ВМС Израиля.

Заметим, что Россия уже отправила на место затопления "Москвы" судно "Коммуна". С его помощью попытаются достать ракеты, а также секретные документы.

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