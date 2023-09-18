Появилась петиция о присвоении звания Героя Украины посмертно самому результативному зенитчику

На сайте Президента появилась петиция о присвоении почетного звания Героя Украины (посмертно) сержанту Андрею Линийчуку с позывным "Кельт", который был признан самым результативным зенитчиком ВСУ. За считанные дни петиция набрала почти 20 тысяч голосов из 25 000 необходимых.

Как отмечается в обращении к главе государства, имя Андрея Линийчука уже вписано в военную историю не только Украины, но и Великобритании.

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"Именно он был первым, кто осуществил боевое применение переносного зенитно-ракетного комплекса Martlet – модификации Starstreak. "Кельт" стал самым результативным зенитчиком Вооруженных Сил Украины. На его счету – сбитые 16 "Орланов", 1 "Zala" и боевой вертолет Ка-52. За боевые заслуги "Кельт" стал полным кавалером ордена "За мужество", – говорится в тексте петиции.

Что известно об Андрее Линийчуке

Как отмечают авторы петиции, для Андрея Линийчука война началась еще в 2020 году, когда после получения гражданской профессии он заключил контракт с 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой. Начало полномасштабной войны Андрей встретил под Горловкой на позициях ЗРК "Стрела", в расчете которой тогда работал.

Во время боев Андрей дважды получал серьезные ранения, лечился, восстанавливался и снова возвращался в строй. Одним из первых прошел обучение в Великобритании и успешно уничтожал вражеские воздушные цели. Полный кавалер ордена "За мужество".

Андрей Линийчук погиб 28 апреля 2023 года в результате обстрела российскими военными позиций украинских бойцов.