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Появилась информация о проблемах сверхмощного Apple MacBook Pro

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Apple MacBook Pro оказался не таким мощным, как это могло бы быть на самом деле
Apple MacBook Pro оказался не таким мощным, как это могло бы быть на самом деле / Соцсети

Казалось бы 15-дюймовый MacBook Pro, который в топовой комплектации имеет весьма мощную "начинку", как к примеру флагманский процессор Intel Core i9, должен демонстрировать чрезвычайно высокий уровень производительности, но, как выяснилось, Apple допустила просчет во время проектирования новинки.

О последнем в своем видео рассказал популярный техноблогер Дэйв Ли (Dave Lee).

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По результатам теста, который он сделал с самой мощной конфигурацией MacBook Pro, стало известно, что система охлаждения ноутбука просто не может справиться с тепловыделением Intel Core i9. К примеру, из-за сильного перегрева процессор значительно снижает свою тактовую частоту, и ноутбук становится даже медленнее прошлогодней модели.

Кроме того, блогер в рамках эксперимента запустил рендер одного и того же ролика в Adobe Premiere Pro на новом и прошлогоднем MacBook Pro. Новинка с шестиядерным Core i9 справилась с заданием за 39 минут, зато устройство 2017 года на базе Intel Core i7 потратил на обработку видео гораздо меньше времени – всего 35 минут.

Правда, когда Дэйв поместил новый лэптоп в холодильник, время рендеринга сократилось до 27 минут.

"Это разблокированный чипсет, пригоден к разгону, но весь его потенциал разрушается внутри этого шасси из-за неудачной компоновки, точнее, из-за систем охлаждения", – подчеркивает блогер.

Одновременно Ли добавил, что снижение частоты процессора во время перегрева является привычным явлением для ноутбуков и мобильных устройств. Однако, по его словам, такой уровень замедления производительности – просто неприемлем.

Обзор производительности Apple MacBook Pro 15 (2018) от Дэйва Ли: видео

Напомним, в июле корпорация Apple обновила флагманскую линейку ноутбуков MacBook Pro с экранами 13 и 15 дюймов: основное обновление пришлось на функционал устройств.

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Теги: Техно Apple ноутбук Информационные технологии Гаджеты
Источник: 24 канал
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