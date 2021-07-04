Рассказали правду о "помощи" России: появились фото спасенных рыбаков в Черном море

Обесточено рыболовецкое судно, которое потерпело бедствие в Черном море, уже удалось отбуксировать в порт Очаков. Жизни 4 спасенных рыбаков ничего не угрожает.

Пресс-служба Государственно пограничной службы Украины рассказала, что "украинские пограничники спасли рыбаков на филюге, а россиян в очередной раз поймали на лжи". В сообщении говорится, что "пограничники оперативно отреагировали на нештатную ситуацию с рыболовным судном в Черном море".

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"Капитан судна пояснил, что рыбаки установленным порядком оформили выход на промысел из Очакова, однако через некоторое время произошла техническая неисправность. Ветром их начало уносить в открытое море. Экипаж подал сигнал бедствия", – отметили в Госпогранслужбе.

Пресс-служба подчеркнула, что "когда катер морской охраны Госпогранслужбы Украины начал буксировочную операцию, появился РК "Ивановец" ЧФ России, который держал дистанцию, на связь не выходил".

"По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовному судну является очередным информационным действием России", – говорится в сообщении.

Как итог, в Госпогранслужбе отметили, что "распространение указанной информации происходило в то время, когда судно уже буксировалось катером морской охраны Госпогранслужбы Украины".



Спасательная операция / Государственная пограничная служба Украины

Спасательная операция / Государственная пограничная служба Украины

Инцидент с рыболовецким судном: главное