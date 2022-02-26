Появились первые видео с последствиями обстрелов в Сумах

Оккупанты продолжают наступление на нашу землю. Военная администрация Сум дала видео обстрелов города.

Они произошли на улице Белопольский путь. Российские оккупанты цинично обстреливают мирные украинские города и их жителей.

К теме Оккупанты снова обстреляли Ахтырку, снаряды попали в жилой массив

ВСУ дают достойный отпор врагу.





Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.