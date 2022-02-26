Появились первые видео с последствиями обстрелов в Сумах
26 февраля 2022 , 17:57Читати новину українською
Источник:Суспільне Суми
Оккупанты продолжают наступление на нашу землю. Военная администрация Сум дала видео обстрелов города.
Они произошли на улице Белопольский путь. Российские оккупанты цинично обстреливают мирные украинские города и их жителей.
К теме Оккупанты снова обстреляли Ахтырку, снаряды попали в жилой массив
ВСУ дают достойный отпор врагу.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.