Появились первые видео с последствиями обстрелов в Сумах

26 февраля 2022 , 17:57
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Источник:

Суспільне Суми

Оккупанты продолжают наступление на нашу землю. Военная администрация Сум дала видео обстрелов города.

Они произошли на улице Белопольский путь. Российские оккупанты цинично обстреливают мирные украинские города и их жителей.

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ВСУ дают достойный отпор врагу.


 

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Автор: Оксана Княжик