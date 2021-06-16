Появились страшные фото из Херсонского СИЗО, где нарушают права заключенных

Представители Офиса генпрокурора проверили исправительные учреждения и СИЗО в Херсонской области. И обнаружили там заметные нарушения конституционных прав заключенных.

Например, в единственном корпусе Херсонского СИЗО, который сейчас функционирует, держат чуть ли не вдвое больше людей, чем разрешено. Более того, все корпуса этого учреждения уже признаны аварийными.

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Жуткие фото и результаты проверки СИЗО в Херсоне

Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко и представители областной прокуратуры посетили Херсонский следственный изолятор, а также СИЗО исправительных колоний № 90 и № 10.

Прокуроры проверили условия содержания заключенных.

Персонально поинтересовались, имеют ли те жалобы на насилие и жестокое обращение.

Посмотрели, имеют ли заключенные надлежащее питание и медицинскую помощь.

В итоге в Херсонском СИЗО обнаружили нарушения конституционных прав граждан в условиях их содержания, несоблюдение санитарных норм площади на одного человека, да еще и аварийное состояние зданий:

Людей держат только в одном из трех корпусов, потому что два признаны аварийными еще в 2014 году (при этом в том одном корпусе – 427 человек, хотя можно только 277).

Да и первый корпус в мае 2021 признан экспертами таким, срок эксплуатации которого исчерпан.

Соответствующие выводы прокурорской проверки передали в Министерство юстиции. "Мы должны прекратить нарушения прав заключенных в Херсонском СИЗО", – сказал по этому поводу замгенпрокурора Алексей Симоненко.

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