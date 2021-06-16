Наприклад, в єдиному корпусі Херсонського СІЗО, який наразі функціонує, тримають мало не вдвічі більше людей, ніж дозволено. Ба й всі корпуси цієї установи вже визнані аварійними.

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Моторошні фото і результати перевірки СІЗО у Херсоні

Заступник генпрокурора Олексій Симоненко та представники обласної прокуратури відвідали Херсонський слідчий ізолятор, а також СІЗО виправних колоній № 90 і № 10.

Прокурори перевірили умови утримання в'язнів.

Персонально поцікавилися, чи мають ті скарги на насильство і жорстоке ставлення.

Подивилися, чи мають в'язні належне харчування і медичну допомогу.

У підсумку в Херсонському СІЗО виявили порушення конституційних прав громадян щодо умов їх тримання, недотримання санітарних норм площі на одну особу, ба ще й аварійний стан будівель:

Людей тримають тільки в одному з трьох корпусів, бо два визнані аварійними ще у 2014 році (при цьому в тому одному корпусі – 427 осіб, хоча можна тільки 277).

Та й перший корпус у травні 2021 визнаний експертами таким, термін експлуатації якого вичерпаний.

Відповідні висновки прокурорської перевірки передали до Міністерства юстиції. "Ми маємо припинити порушення прав в'язнів у Херсонському СІЗО", – сказав з цього приводу заступник генпрокурора Олексій Симоненко.

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