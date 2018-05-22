00:55
23 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
24°C 11°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    23°C 13°C
  • суббота
    19°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ НОВОСТИ ХАРЬКОВА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ракеты Путина разрушают российский автопром. Атака дронов
Вєсті Кремля
21:41, 22 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
19:55, 22 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ НОВОСТИ ХАРЬКОВА

Появились детали захвата в плен троих боевиков на Донбассе

235 Читати новину українською
Захваченные в плен боевики на Донбассе
Захваченные в плен боевики на Донбассе / Коллаж 24 Канал

Украинские воины рассказали в подробностях, как им на Донбассе удалось взять в плен трех боевиков. Как стало известно, они являются уроженцами региона. Кроме того, бандиты утверждали, что паспорта у них изъяло "руководство".

Ранее сайт "24" сообщал, что разведывательно-диверсионная группа украинских военных во время боевого задания в тылу взяла в плен трех боевиков.

Читайте также: Наверное, кого-то "завалили", – украинский военный про ответ на огонь боевиков

Как рассказали украинские военные, к вражеской позиции они приблизились к вечеру, подошли вплотную без единого выстрела, следовательно боевиков застали врасплох, передает ТСН.

"Те между собой разговаривали и выпивали. Военный, вроде командир, сделал наемникам замечания за пьянство на посту. Он приказал им выстраиваться на улице и только тогда признался, что он – украинский военнослужащий", – отмечают воины.

По их словам, вид у оккупантов, когда их выводили из блиндажа, был глуповатым.

"Один из них начал что-то делать с оружием, которое не было заряженным, но был уничтожен", – говорит боец батальона "Донбасс-Украина".

Заметим, что все боевики были без документов и убеждали, что паспорта у них изымает "руководство".

Как впоследствии выяснилось, задержанные – жители Горловки и Енакиево, а ликвидированный боевик – уроженец России, который до Майдана служил в "Беркуте", а потом сбежал воевать против Украины на Донбассе.

К слову, ранее сообщалось, что на Донбасс прибыла штурмовая бригада наемников группировки "Сомали", которая состоит в основном из российских кадровых военных. Также недавно СБУ предупредила, что Россия на Восток Украины отправили около сотни наемников из так называемой ЧВК "Вагнера".

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 22 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 22 мая: Новое отравление газом детей в школе, Онищенко-президент и Кремль
22 мая, 22:54 Главные новости 22 мая: Новое отравление газом детей в школе, Онищенко-президент и Кремль
186
Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
22 мая, 22:00 Политические предсказатели: астрологи или шарлатаны?
Анна Быкова 529
SkyUp: куда и как будет летать новый украинский авиаперевозчик
22 мая, 20:01 SkyUp: куда и как будет летать новый украинский авиаперевозчик
Яніна Ткачук 391
Чиновник: Я знаю, как работают коррупционные схемы, и поэтому – частично испорчен
22 мая, 19:07 Чиновник: Я знаю, как работают коррупционные схемы, и поэтому – частично испорчен
Євгенія Мазур 129
Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
22 мая, 17:01 Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
Юрій Бутусов 1860
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук