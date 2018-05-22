Появились детали захвата в плен троих боевиков на Донбассе

Украинские воины рассказали в подробностях, как им на Донбассе удалось взять в плен трех боевиков. Как стало известно, они являются уроженцами региона. Кроме того, бандиты утверждали, что паспорта у них изъяло "руководство".

Ранее сайт "24" сообщал, что разведывательно-диверсионная группа украинских военных во время боевого задания в тылу взяла в плен трех боевиков.

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Как рассказали украинские военные, к вражеской позиции они приблизились к вечеру, подошли вплотную без единого выстрела, следовательно боевиков застали врасплох, передает ТСН.

"Те между собой разговаривали и выпивали. Военный, вроде командир, сделал наемникам замечания за пьянство на посту. Он приказал им выстраиваться на улице и только тогда признался, что он – украинский военнослужащий", – отмечают воины.

По их словам, вид у оккупантов, когда их выводили из блиндажа, был глуповатым.

"Один из них начал что-то делать с оружием, которое не было заряженным, но был уничтожен", – говорит боец батальона "Донбасс-Украина".

Заметим, что все боевики были без документов и убеждали, что паспорта у них изымает "руководство".

Как впоследствии выяснилось, задержанные – жители Горловки и Енакиево, а ликвидированный боевик – уроженец России, который до Майдана служил в "Беркуте", а потом сбежал воевать против Украины на Донбассе.

К слову, ранее сообщалось, что на Донбасс прибыла штурмовая бригада наемников группировки "Сомали", которая состоит в основном из российских кадровых военных. Также недавно СБУ предупредила, что Россия на Восток Украины отправили около сотни наемников из так называемой ЧВК "Вагнера".