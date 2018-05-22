З'явилися деталі захоплення у полон трьох бойовиків на Донбасі

Українські воїни розповіли у подробицях, як їм на Донбасі вдалося взяти у полон трьох бойовиків. Як стало відомо, ті є уродженцями регіону. Крім того, бандити стверджували, що паспорти у них вилучило "керівництво".

Раніше сайт "24" повідомляв, що розвідувально-диверсійна група українських військових під час бойового завдання в тилу взяла у полон трьох бойовиків.

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Як зрештою розповіли українські військові, до ворожої позиції вони наблизилися надвечір, підійшли упритул без жодного пострілу, відтак бойовиків заскочили зненацька, передає ТСН.

"Ті між собою розмовляли й випивали. Військовий, буцімто командир, зробив найманцям зауваження за пиятику на посту. Він наказав їм шикуватися на вулиці й лише тоді зізнався, що він – український військовослужбовець", – зазначають воїни.

За їхніми словами, вигляд у окупантів, коли їх виводили із бліндажа, був дурнуватим.

"Один із них почав щось робити зі зброєю, яка не була зарядженою, але був знищений", – каже боєць батальйону "Донбас-Україна".

Зауважимо, що усі бойовики були без документів і переконували, що паспорти у них вилучає "керівництво".

Як згодом з’ясувалося, затримані – жителі Горлівки та Єнакієвого, а ліквідований бойовик – уродженець Росії, який до Майдану служив у "Беркуті", а опісля втік воювати проти України на Донбасі.

До слова, раніше повідомлялося, що на Донбас прибула штурмова бригада найманців угруповання "Сомалі", яка складається здебільшого з російських кадрових військових. Також нещодавно СБУ попередила, що Росія на Схід України відправила близько сотні найманців із так званої ПВК "Вагнера".