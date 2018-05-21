На Донбас завезли професійних найманців з бригади "Сомалі", – ЗМІ

Упродовж третьої доби бойовики обстрілюють Зайцеве, що на окупованій частині Донеччини. За словами військових, снаряди прилітають здебільшого з "Горлівки". Крім того, шириться інформація, що обстріл здійснюють найманці з угруповання "Сомалі", яким свого часу керував ліквідований герой пропаганди "Гіві".

Про це мовиться у матеріалі ТСН.

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"По Зайцевому з Горлівки здебільшого працює артилерія їхня звечора, кидають от по селу. Там є ще мирне населення – і бомблять, розбивають будинки їм", – зазначив боєць 24-ї бригади з позивним "Колумбієць".

У зв’язку із загостренням ситуації військові припускають, що бойовики якусь окрему штурмову групу для провокацій, оскільки, за їхніми словами, близько "восьми осіб вилазить, і починається шквальний вогонь".

До слова, сепаратистські ЗМІ поширюють інформацію, що до Горлівки завезли воювати проти українських бійців так звану штурмову бригаду найманців із назвою "Сомалі". Щоправда, в соцмережах свідки з окупованих районів повідоялють, що з шевронами бойовиків "Сомалі" на позиції зайшли кадрові російські військові.

Нагадаємо, нещодавно СБУ попередила, що Росія на окупований Донбас відправила близько сотні найманців із так званої ПВК "Вагнера".