03:22
22 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
22°C 9°C
  • середа
    25°C 12°C
  • четвер
    25°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирійський туризм. Путінський гаманець Абрамович
Вєсті Кремля
00:10, сьогодні
Вєсті.UA. Оголена Тимошенко. Радикальна хвороба
Вєсті.UA
20:16, 21 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

На Донбас завезли професійних найманців з бригади "Сомалі", – ЗМІ

162
Проросійські найманці з бригади
Проросійські найманці з бригади "Сомалі" / Соцмережі

Упродовж третьої доби бойовики обстрілюють Зайцеве, що на окупованій частині Донеччини. За словами військових, снаряди прилітають здебільшого з "Горлівки". Крім того, шириться інформація, що обстріл здійснюють найманці з угруповання "Сомалі", яким свого часу керував ліквідований герой пропаганди "Гіві".

Про це мовиться у матеріалі ТСН.

Читайте також: Окупанти цинічно обстріляли Мар'їнку: загинув цивільний

"По Зайцевому з Горлівки здебільшого працює артилерія їхня звечора, кидають от по селу. Там є ще мирне населення – і бомблять, розбивають будинки їм", – зазначив боєць 24-ї бригади з позивним "Колумбієць".

У зв’язку із загостренням ситуації військові припускають, що бойовики якусь окрему штурмову групу для провокацій, оскільки, за їхніми словами, близько "восьми осіб вилазить, і починається шквальний вогонь".

До слова, сепаратистські ЗМІ поширюють інформацію, що до Горлівки завезли воювати проти українських бійців так звану штурмову бригаду найманців із назвою "Сомалі". Щоправда, в соцмережах свідки з окупованих районів повідоялють, що з шевронами бойовиків "Сомалі" на позиції зайшли кадрові російські військові.

Нагадаємо, нещодавно СБУ попередила, що Росія на окупований Донбас відправила близько сотні найманців із так званої ПВК "Вагнера".

Теги: Новини України Горлівка Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
21 травня, 12:30 Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
18
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук