На Донбасс завезли профессиональных наемников из бригады "Сомали", – СМИ

В течение трех суток боевики обстреливают Зайцево, что на оккупированной части Донбасса. По словам военных, снаряды прилетают в основном из Горловки. Кроме того, распространяется информация, что обстрел осуществляют наемники из группировки "Сомали", которым в свое время руководил ликвидированный герой пропаганды "Гиви".

Об этом говорится в материале ТСН.

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"По Зайцево из Горловки в основном работает артиллерия их вечером, бросают вот по деревне. Там есть еще мирное население – и бомбят, разбивают дома им", – отметил боец ​​24-й бригады с позывным "Колумбиец".

В связи с обострением ситуации военные предполагают, что боевики завезли какую-то отдельную штурмовую группу для провокаций, поскольку, по их словам, около "восьми человек вылезает, и начинается шквальный огонь".

К слову, сепаратистские СМИ распространяют информацию, что в Горловку завезли воевать против украинских бойцов так называемую штурмовую бригаду наемников под названием "Сомали". Правда, в соцсетях свидетели с оккупированных районов сообщают, что с шевронами боевиков "Сомали" на позиции зашли кадровые российские военные.

Напомним, недавно СБУ предупредила, что Россия на оккупированный Донбасс отправила около сотни наемников из так называемой ЧВК "Вагнера".