Появились интересные детали относительно смертельного ДТП с автобусом в Николаевской области

Пассажиры микроавтобуса Nissan, который недавно перевернулся и врезался в дерево на Николаевщине, рассказали, что не были знакомы с остальными и стали попутчиками случайно, воспользовавшись услугой сервиса BlaBlaCar. По их словам, водитель ехал на большой скорости и все время спешил, чтобы люди успели в Одесский аэропорт на самолет.

Ранее сайт "24" сообщал, что 20 мая на Николаевщине водитель микроавтобуса Nissan не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось и столкнулся с деревом. В результате ДТП 5 человек погибли и еще 3 получили ранения.

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Как рассказал один из пассажиров, которому самостоятельно удалось выбраться из искореженного автобуса, водитель ехал всю ночь и очень спешил, чтобы люди успели в Одесский аэропорт на самолет, передает ТСН.

Авария произошла под утро, микроавтобус с 7 пассажирами выехал из Кривого Рога вечером и всю ночь был в дороге. Машина вылетела на встречную полосу, затем на обочину, она несколько раз перевернулась и врезалась крышей в дерево. Удар был такой силы, что шансов выжить людям в салоне практически не было. Водитель и четверо пассажиров, сидящих впереди, погибли на месте, остальные трое мужчин выжили чудом,

– говорится в материале.

По информации журналистов, двое ребят, которые почти не пострадали и уже выписались из больницы, ехали домой в Одессу – они говорят, что другие пассажиры ехали на отдых и между собой были незнакомы. Молодые люди также убеждают, что попутчиками стали случайно, воспользовавшись услугой сервиса BlaBlaCar.

В то же время подчеркивается, что на месте ДТП везде разбросаны визитки криворожской транспортной компании, откуда был водитель, поэтому, вполне вероятно, он занимался неофициальным транспортными перевозками, поскольку пассажиры воспользовались услугой BlaBlaCar.

"Сейчас следствие рассматривает несколько версий. Возможно, водитель уснул за рулем, или, возможно, это ДТП спровоцировал какой-то другой автомобиль. А может, причиной стало дорожное покрытие", – отметила пресс-секретарь полиции Николаевщины Инна Парфенова.

Напомним, недавно в Италии пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся, в результате чего погибли 26 человек.