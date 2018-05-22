З'явилися цікаві деталі щодо смертельної ДТП з автобусом на Миколаївщині

Пасажири мікроавтобуса Nissan, який нещодавно перекинувся та врізався у дерево на Миколаївщині, розповіли, що не були знайомими з рештою та стали попутниками випадково, скориставшись послугою сервісу BlaBlaCar. За їхніми словами, водій їхав на великій швидкості і весь час поспішав, аби люди встигли в Одеський аеропорт на літак.

Раніше сайт "24" повідомляв, що 20 травня на Миколаївщині водій мікроавтобусу Nissan не впорався з керування, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся та зіткнувся з деревом. У результаті ДТП 5 осіб загинули та ще 3 зазнали поранень.

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Як розповів один із пасажирів, якому самостійно вдалося вибратися з понівеченого автобусу, водій їхав усю ніч і дуже поспішав, аби люди встигли в Одеський аеропорт на літак, передає ТСН.

Аварія сталася під ранок, мікроавтобус із 7 пасажирами виїхав з Кривого Рогу увечері та всю ніч був у дорозі. Машина вилетіла на зустрічну смугу, потім на узбіччя, вона кілька разів перевернулася і врізалася дахом у дерево. Удар був такої сили, що шансів вижити людям у салоні практично не було. Водій та четверо пасажирів, які сиділи попереду, загинули на місці, інші троє чоловіків вижили дивом,

– мовиться у матеріалі.

За інформацією журналістів, двоє хлопців, які майже не постраждали та вже виписались з лікарні, їхали додому до Одеси – вони кажуть, що інші пасажири їхали на відпочинок і між собою були незнайомими. Молоді чоловікитакож переконують, що попутниками стали випадково, скориставшись послугою сервісу BlaBlaCar.

Водночас підкреслюється, що на місці ДТП скрізь розкидано візитівки криворізької транспортної компанії, звідки був водій, відтак, цілком імовірно, він займався неофіційними транспортними перевзеннями, оскільки пасажири скористалися послугою BlaBlaCar

"Зараз слідство розглядає декілька версій. Можливо, водій заснув за кермом, або, можливо, цю ДТП спровокував якийсь інший автомобіль. Чи, можливо, причиною стало дорожнє покриття", – зазначила речниця поліції Миколаївщини Інна Парфенова.

Нагадаємо, нещодавно в Італії пасажирський автобус з’їхав із дороги та перекинувся, внаслідок чого загинули 26 людей.