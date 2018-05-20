Жахлива ДТП на Миколаївщині: розбився мікроавтобус, п'ятеро людей загинули
Смертельна ДТП сталася 20 травня у Миколаївській області на 84-му км автодороги М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ в Березанському районі поблизу села Красне. Внаслідок ДТП загинули 5 людей, ще 3 постраждали.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
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За даними ДСНС, водій мікроавтобусу "Nissan" не впорався з керування, внаслідок чого траспортний засіб перекинувся та зіткнувся з деревом.
“Внаслідок ДТП загинуло 5 чоловік та постраждало 3 чоловіка (особи встановлюються). Всього в автомобілі знаходилося 8 чоловік”, - йдеться в повідомленні.
Рятувальники за допомогою спеціального обладнання проводили роботи з деблокування тіл загиблих.
Джерело: 24 Канал
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