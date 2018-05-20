Жуткое ДТП на Николаевщине: разбился микроавтобус, пять человек погибли

Смертельное ДТП произошло 20 мая в Николаевской области на 84-м км автодороги М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск в Березанском районе возле села Красное. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 3 пострадали.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также: Страшное смертельное ДТП с участием беременной произошло на Сумщине, – СМИ

По данным ГСЧС, водитель микроавтобуса "Nissan" не справился с управлением, в результате чего траспортное средство перевернулось и столкнулось с деревом.

"В результате ДТП погибло 5 человек и пострадало 3 человека (личности устанавливаются). Всего в автомобиле находилось 8 человек", – говорится в сообщении.

Спасатели с помощью специального оборудования проводили работы по деблокированию тел погибших.