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Жуткое ДТП на Николаевщине: разбился микроавтобус, пять человек погибли

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Жуткое ДТП на Николаевщине: разбился микроавтобус, пять человек погибли
/ Фото пресс-службы ГСЧС

Смертельное ДТП произошло 20 мая в Николаевской области на 84-м км автодороги М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск в Березанском районе возле села Красное. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 3 пострадали.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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По данным ГСЧС, водитель микроавтобуса "Nissan" не справился с управлением, в результате чего траспортное средство перевернулось и столкнулось с деревом.

"В результате ДТП погибло 5 человек и пострадало 3 человека (личности устанавливаются). Всего в автомобиле находилось 8 человек", – говорится в сообщении.

Спасатели с помощью специального оборудования проводили работы по деблокированию тел погибших.

Теги: Новости Украины Новости Николаева Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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