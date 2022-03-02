Появилось видео момента удара по вокзалу в Киеве
2 марта 2022 , 21:51Читати новину українською
Источник:телеграм "Всевидящее ОКО"
Возле железнодорожного вокзала Киева вечером 2 марта раздался мощный взрыв. Россияне нанесли ракетный удар. В сети обнародовали видео момента.
Ракета оккупантов прилетела в 20:50. Это произошло в районе вокзала возле гостиницы "Ибис".
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Очевидцы сообщали, что взрыв был настолько мощным, что затряслись окна и включилась сигнализация в авто.
Пока неизвестно, есть ли жертвы или пострадавшие. Информацию уточняют.
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