Появилось видео падения военного самолета на жилой дом в Ейске

В сети уже опубликовали видео падения истребителя Су-34 в российском Ейске. Истребитель россиян врезался в жилой дом.

На кадрах видео заметно, что у российского самолета, вероятно, вспыхнул двигатель. После этого он начал терять высоту.

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Российский Су-34 взорвался в Ейске

В результате самолет Су-34 врезался в жилой дом и взорвался.

Падение Су-34 в Ейске: видео

Также в сети опубликовали видео падения истребителя с другого ракурса. На видео заметно, как Су-34 врезался в многоэтажку, после чего произошел огромный взрыв.

Момент столкновения Су-34 с многоэтажкой

В России упал истребитель Су-34: что известно

В российском Минобороны официально подтвердили падение истребителя Су-34. Истребитель упал на жилой дом. Минобороны России утверждает, что на месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива.

Однако местные жители заявляют, что слышат, как детонирует боекомплект. Спасатели не могут начать тушение огромного пожара из-за детонации. Пропагандисты же пытаются скрыть информацию о детонации, хотя об этом свидетельствуют видео. На кадрах отчетливо слышно, как происходит детонация БК.

По предварительным данным, у самолета якобы отказал двигатель. Согласно другой версии, произошло возгорание одного из двигателей во время взлета. В России заявляют, что Су-34 якобы выполнял учебно-тренировочный полет.

Двум летчикам удалось катапультироваться и выжить. После падения истребителя многоэтажку охватило пламенем. Площадь пожара в жилом доме составляет 2 тысячи квадратных метров. В результате авиакатастрофы могло погибнуть не менее 10 человек.

Российские пропагандисты заявляют, что, по предварительным данным, погибли три человека, всего вроде бы известно о 13 пострадавших. Двое из них, включая ребенка, госпитализированы в тяжелом состоянии. Российские спасатели утверждают, что уточняют информацию о погибших.

В Кремле сообщили, что российский диктатор Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения самолета в Ейске.

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