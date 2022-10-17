Появилось видео падения военного самолета на жилой дом в Ейске
17 октября 2022 , 19:42Читати новину українською
В сети уже опубликовали видео падения истребителя Су-34 в российском Ейске. Истребитель россиян врезался в жилой дом.
На кадрах видео заметно, что у российского самолета, вероятно, вспыхнул двигатель. После этого он начал терять высоту.
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Российский Су-34 взорвался в Ейске
В результате самолет Су-34 врезался в жилой дом и взорвался.
Падение Су-34 в Ейске: видео
Также в сети опубликовали видео падения истребителя с другого ракурса. На видео заметно, как Су-34 врезался в многоэтажку, после чего произошел огромный взрыв.
Момент столкновения Су-34 с многоэтажкой
В России упал истребитель Су-34: что известно
- В российском Минобороны официально подтвердили падение истребителя Су-34. Истребитель упал на жилой дом. Минобороны России утверждает, что на месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива.
- Однако местные жители заявляют, что слышат, как детонирует боекомплект. Спасатели не могут начать тушение огромного пожара из-за детонации. Пропагандисты же пытаются скрыть информацию о детонации, хотя об этом свидетельствуют видео. На кадрах отчетливо слышно, как происходит детонация БК.
- По предварительным данным, у самолета якобы отказал двигатель. Согласно другой версии, произошло возгорание одного из двигателей во время взлета. В России заявляют, что Су-34 якобы выполнял учебно-тренировочный полет.
- Двум летчикам удалось катапультироваться и выжить. После падения истребителя многоэтажку охватило пламенем. Площадь пожара в жилом доме составляет 2 тысячи квадратных метров. В результате авиакатастрофы могло погибнуть не менее 10 человек.
- Российские пропагандисты заявляют, что, по предварительным данным, погибли три человека, всего вроде бы известно о 13 пострадавших. Двое из них, включая ребенка, госпитализированы в тяжелом состоянии. Российские спасатели утверждают, что уточняют информацию о погибших.
- В Кремле сообщили, что российский диктатор Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения самолета в Ейске.
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