В сети опубликовали видео с тем самым троллейбусом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.

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В Сумах взрывы задели в частности троллейбус с людьми

Утром 13 апреля Россия нанесла ракетный удар по Сумах, предварительно двумя баллистическими ракетами. Военное преступление российские захватчики решили совершить в самом центре города.

Сообщалось, что под удар попал троллейбус с людьми.

В Сумах россияне ударили по троллейбусу с людьми: смотрите видео

Предварительно известно о 20 погибших в результате преступного удара. По информации Общественного, среди раненых также есть дети.

"По предварительным данным, речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей. Только сволочь так может действовать. Забирая жизни у обычных людей", – прокомментировал события президент Украины Владимир Зеленский.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил, что российская армия ударила по гражданскому населению Сум.