У мережі опублікували відео з тим самим тролейбусом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

Дивіться також У Сумах ракета вдарила по мирному населенню: є багато загиблих

У Сумах вибухи зачепили зокрема тролейбус з людьми

Вранці 13 квітня Росія завдала ракетного удару по Сумах, попередньо двома балістичними ракетами. Воєнний злочин російські загарбники вирішили вчинити у самому центрі міста.

Повідомлялося, що під удар потрапив тролейбус з людьми.

У Сумах росіяни вдарили по тролейбусу з людьми: дивіться відео

Попередньо відомо про 20 загиблих внаслідок злочинного удару. За інформацією Суспільного, серед поранених також є діти.

"За попередніми даними, йдеться про десятки загиблих та поранених мирних жителів. Тільки сволота так може діяти. Забираючи життя у звичайних людей", – прокоментував події президент України Володимир Зеленський.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив, що російська армія вдарила по цивільному населенню Сум.