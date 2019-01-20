Появилось видео, как грабили ювелирный магазин в Кривом Роге: действо шокирует

19 января, в Кривом Роге на Днепропетровской области произошло дерзкое ограбление ювелирного магазина. Инцидент произошел в районе Соцгорода.

Местное издание "Первый городской" опубликовало видео с камер наблюдения. На кадрах, в частности, видно, как четыре парня в масках ворвались в магазин и забрали с витрин драгоценности.

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По предварительной версии, злоумышленники отобрали оружие у охранника. Это также отчетливо видно и на видео. Как подчеркивают журналисты ресурса, они действовали очень быстро.

Заметим, что ювелирные украшения нападавшие складывали в синие хозяйственные сумки. Следовательно, правоохранители просят обратить внимание на этот предмет. Если кто-нибудь продавал такие вещи и узнал свой товар на фото, полицейские просят сообщить об этом по телефону 102.

После ограбления мужчины скрылись на автомобиле. В городе был объявлен план-перехват. Сейчас это дело расследуется по статье "Разбой".

Ограбление ювелирного магазина в Кривом Роге: смотрите видео

Напомним, похожий случай произошел в Каменке-Днепровской Запорожской области в конце сентября 2018 года. Здесь также злоумышленники в масках, угрожая пистолетом, забрали из ювелирного магазина большое количество украшений из золота и деньги, и после скрылись. В городе был введен план-перехват.