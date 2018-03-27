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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Появилось жуткое видео, как выглядит после пожара ТРЦ в Кемерово

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Появилось жуткое видео, как выглядит после пожара ТРЦ в Кемерово
Появилось жуткое видео, как выглядит после пожара ТРЦ в Кемерово / Скриншот с видео

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал видео осмотра торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово после пожара.

На видео показаны масштабы разрушений в торговом центре и уничтоженные конструкции. Эксперты собирают и изучают вещественные доказательства.

Читайте также: Пожар в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня": причины, жертвы и факты трагедии

Видео осмотра торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово после пожара

Напомним, пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.
По предварительным данным, число жертв пожара достигло 64 человек.

Теги: Пожар в Кемерово Новости России
Источник: 24 Канал
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