Появилось жуткое видео, как выглядит после пожара ТРЦ в Кемерово
Следственный комитет Российской Федерации опубликовал видео осмотра торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово после пожара.
На видео показаны масштабы разрушений в торговом центре и уничтоженные конструкции. Эксперты собирают и изучают вещественные доказательства.
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Видео осмотра торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово после пожара
Напомним, пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.
По предварительным данным, число жертв пожара достигло 64 человек.
Источник: 24 Канал
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