З'явилося моторошне відео, який вигляд після пожежі має ТРЦ у Кемерово

З'явилося моторошне відео, як виглядає після пожежі ТРЦ у Кемерово / скріншот з відео

Відео огляду торгового центру "Зимова вишня" в Кемерово після пожежі

На відео показані масштаби руйнувань в торговому центрі і знищені конструкції. Експерти збирають і вивчають речові докази.

Слідчий комітет Російської Федерації опублікував відео огляду торгового центру "Зимова вишня" в Кемерово після пожежі.

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