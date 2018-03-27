З'явилося моторошне відео, який вигляд після пожежі має ТРЦ у Кемерово
Слідчий комітет Російської Федерації опублікував відео огляду торгового центру "Зимова вишня" в Кемерово після пожежі.
На відео показані масштаби руйнувань в торговому центрі і знищені конструкції. Експерти збирають і вивчають речові докази.
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Відео огляду торгового центру "Зимова вишня" в Кемерово після пожежі
Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку.
За попередніми даними, кількість жертв пожежі сягла 64 осіб.
Джерело: 24 Канал
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