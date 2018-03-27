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ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

З'явилося моторошне відео, який вигляд після пожежі має ТРЦ у Кемерово

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З'явилося моторошне відео, як виглядає після пожежі ТРЦ у Кемерово
З'явилося моторошне відео, як виглядає після пожежі ТРЦ у Кемерово / скріншот з відео

Слідчий комітет Російської Федерації опублікував відео огляду торгового центру "Зимова вишня" в Кемерово після пожежі.

На відео показані масштаби руйнувань в торговому центрі і знищені конструкції. Експерти збирають і вивчають речові докази.

Читайте також: Пожежа в Кемерово у ТЦ "Зимова вишня": причини, жертви та факти трагедії

Відео огляду торгового центру "Зимова вишня" в Кемерово після пожежі

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку.
За попередніми даними, кількість жертв пожежі сягла 64 осіб.

Теги: Пожежа в Кемерово Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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