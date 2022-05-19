Десантно-штурмовые войска эффектно уничтожают оккупантов
Разведчики ДШВ продолжают уничтожать российских оккупантов вместе с боевой техникой. Эпизод уничтожения разведывательных подразделений показало Командование в видео.
Внимание Обстрелы Севера, провальные наступления россиян на Востоке: карта боевых действий по состоянию на 19 мая
Они всегда появляются там, где их не ждет враг. На видео зафиксировано несколько эпизодов, как наши воины-разведчики после выполнения боевого задания в тылу противника сжигают бронетехнику российских оккупантов. Продолжаем и дальше вести боевые действия и уничтожать врагов Украины!,
– говорится в сообщении.
Потери врага колоссальные
- По данным Генштаба, по состоянию на 19 мая ВСУ ликвидировали 28 500 оккупантов и множество военной техники.
- Только за последние сутки уничтожили 200 оккупантов.
- Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия враг сосредотачивает на Донецком направлении.
- Кроме того, в Генштабе сообщили, что состояние российской армии плачевное – солдаты деморализованы из-за значительных потерь и невыполнения обещаний командиров.
- С начала войны в Украине ВСУ разгромили 17 батальонно-тактических групп врага. Однако у врага до сих пор есть преимущество в вооружении.
- По данным британской разведки, за последний месяц, несмотря на мелкие первоначальные успехи, России не удалось достичь существенных территориальных успехов на Донбассе, а истощение ее войск – неизменно на высоком уровне.
- По данным британской разведки, за последний месяц, несмотря на мелкие первоначальные успехи, России не удалось достичь существенных территориальных успехов на Донбассе, а истощение ее войск – неизменно на высоком уровне.