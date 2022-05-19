Десантно-штурмовые войска эффектно уничтожают оккупантов

Разведчики ДШВ продолжают уничтожать российских оккупантов вместе с боевой техникой. Эпизод уничтожения разведывательных подразделений показало Командование в видео.

Внимание Обстрелы Севера, провальные наступления россиян на Востоке: карта боевых действий по состоянию на 19 мая

Они всегда появляются там, где их не ждет враг. На видео зафиксировано несколько эпизодов, как наши воины-разведчики после выполнения боевого задания в тылу противника сжигают бронетехнику российских оккупантов. Продолжаем и дальше вести боевые действия и уничтожать врагов Украины!,

– говорится в сообщении.

Важно! В Генштабе ВСУ обнародовали информацию о том, что там на Донецком стало значительно улучшаться положение наших бойцов. Ранее враги бросали туда безумное количество резерва. Однако сейчас россияне начинают терять свои наступательные возможности.

Потери врага колоссальные

По данным Генштаба, по состоянию на 19 мая ВСУ ликвидировали 28 500 оккупантов и множество военной техники.

Только за последние сутки уничтожили 200 оккупантов.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия враг сосредотачивает на Донецком направлении.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что состояние российской армии плачевное – солдаты деморализованы из-за значительных потерь и невыполнения обещаний командиров.

С начала войны в Украине ВСУ разгромили 17 батальонно-тактических групп врага. Однако у врага до сих пор есть преимущество в вооружении.

По данным британской разведки, за последний месяц, несмотря на мелкие первоначальные успехи, России не удалось достичь существенных территориальных успехов на Донбассе, а истощение ее войск – неизменно на высоком уровне.

По данным британской разведки, за последний месяц, несмотря на мелкие первоначальные успехи, России не удалось достичь существенных территориальных успехов на Донбассе, а истощение ее войск – неизменно на высоком уровне.

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