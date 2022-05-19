Десантно-штурмові війська ефектно знищують окупантів

Розвідники ДШВ продовжують знищувати російських окупантів разом з бойовою технікою. Епізод знищення розвідувальних підрозділів показало Командування у відео.

Увага Обстріли Півночі, провальні наступи росіян на Сході: карта бойових дій станом на 19 травня\

Вони завжди з'являються там, де їх не очікує ворог. На відео зафіксовано декілька епізодів, як наші воїни-розвідники після виконання бойового завдання в тилу противника – спалюють бронетехніку російських окупантів. Продовжуємо й надалі вести бойові дії та знищувати ворогів України!,

– йдеться в повідомленні.

Важливо! У Генштабі ЗСУ оприлюднили інформацію про те, що там на Донецькому почало значно покращуватися становище наших бійців. Місяцем раніше вороги кидали туди шалену кількість резерву. Проте зараз росіяни починають втрачати свої наступальні спроможності.

Втрати ворога колосальні

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