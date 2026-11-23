Кулуарные слухи о готовности Владимира Путина к уступкам и рождественскому перемирию оторваны от реальности. Москва не идет на компромиссы добровольно и воспринимает любые уступки оппонентов исключительно как их слабость.

Об этом в эфире 24 Канала заявил глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. Он выразил глубокие сомнения по поводу сообщений западных СМИ о якобы тайном согласии диктатора на американские предложения.

Почему Москва не пойдет на компромиссы

На каком основании мы должны реагировать на предположения, что Путин где-то кому-то в частных беседах согласился на что-то? Это вообще несерьезно. На всех уровнях позиция России не меняется, она становится еще более жестокой и ультимативной. Россия никогда не идет на уступки – она воспринимает уступки со стороны оппонентов как слабость и продолжает давить,

– подчеркнул Рыбачук.

Эксперт убежден, что единственным действенным аргументом в диалоге с Москвой остаются ежедневные результативные операции украинских военных по ключевым объектам государства-агрессора.

Оте, что сейчас Украина делает в ответ: ситуация с российским военным судном в Ливии, проблемы с Керченским мостом, горящая трасса "Новороссия", которая является единственным логистическим маршрутом в Крым, и ежедневные удары дронов по нефтеперерабатывающим заводам – все эти меры в совокупности дают реальный эффект,

– подчеркнул глава Центра совместных действий.

Олег Рыбачук о гарантиях безопасности и иллюзиях перемирия: видео

Заявления о перемирии и обязательное участие Европы

Касаясь заявлений первой леди США Мелании Трамп о масштабном гуманитарном перемирии до 25 декабря, аналитик отметил, что локальные паузы возможны, однако полное прекращение огня абсолютно неосуществимо.

Масштабное гуманитарное перемирие – это что-то нереальное. У нас могут быть разве что локальные паузы, как это уже случалось. Но что оно может перерасти в прекращение войны по всей линии фронта, – это из области абсолютной фантастики. Тем более, когда американский президент называет Путина своим другом, надеяться на адекватные для Украины условия не стоит,

– подытожил Олег Рыбачук.

Он также подчеркнул, что на любых дальнейших дипломатических площадках принципиальным условием Украины должно оставаться обязательное присутствие представителей Европейского Союза непосредственно за столом переговоров.

Ранее аналитик также подчеркивал, что партнерам следует обеспечивать собственную безопасность и не обращать внимания на манипуляции Кремля.