Ляшко ответил, собирается ли в отставку в связи со скандалом вокруг МСЭК

Виктор Ляшко после разоблачения коррупционных скандалов вокруг медико-социальных экспертных комиссий ответил, собирается ли уходить в отставку. По его словам, подать заявление на увольнение проще, чем реформировать систему.

Об этом Виктор Ляшко сказал во время брифинга по ликвидации медико-социальных экспертных комиссий и выполнения решения СНБО Украины по противодействию коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности, передает Укринформ.

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Собирается ли Ляшко в отставку после скандалов

Виктор Ляшко отметил, что медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) не подчиняются непосредственно Минздраву. Министерство является лишь регулятором.

Я не назначаю и не увольняю руководителей МСЭК,

– подчеркнул Ляшко.

Министр добавил, что Центральная МСЭК – это референтный центр, в который подают на обжалование, делают переосвидетельствования выводов или же открываются уголовные дела.

В то же время, отвечая на вопрос журналистов, собирается ли он подавать заявление на увольнение с поста министра МОЗ, Ляшко не дал прямого ответа. Однако он намекнул, что не собирается этого делать.

Поверьте, написать заявление на увольнение легче, чем реформировать МСЭК,

– заявил Ляшко.

Ранее на фоне скандалов с МСЭК и фальшивыми инвалидностями прокуроров в разных областях в отставку подал генпрокурор Андрей Костин. О своем увольнении он сообщил после заседания СНБО под председательством президента Зеленского, где обсуждались случаи злоупотреблений в системе органов прокуратуры.